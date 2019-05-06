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В России запретили анонимно пользоваться мессенджерами
08:52 06.05.2019 |
В России администрации мессенджеров с воскресенья, 5 мая, должны идентифицировать своих пользователей по номеру мобильного телефона. Сегодня вступило в силу соответствующее постановление российского правительства.
В частности, при регистрации нового пользователя администраторы мессенджеров обязаны запросить информацию о нем у оператора мобильной связи. Он должен предоставить эти данные в течение 20 минут. В этом случае пользователь пройдет авторизацию и получит от оператора уникальный идентификационный код. В свою очередь, оператор внесет в свою базу данных информацию о мессенджере, которым пользуется его клиент.
Администрации мессенджеров обязаны "не допускать передачу электронных сообщений без прохождения процедуры идентификации", подчеркивается в документе.
Если клиент решает разорвать договор с оператором мобильной связи, то последний обязан сообщить об этом администрации мессенджера в течение суток.
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram
В апреле 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram за отказ его администрации предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. В борьбе против мессенджера ведомство ограничивало доступ к нескольким миллионам сторонних сайтов. В частности, в число заблокированных попадали сервисы Google, Amazon, Microsoft и многие другие. При этом Telegram остается одним из популярных среди россиян инструментов для коммуникации.
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