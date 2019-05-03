Россия лидирует среди покупателей золота в 2019 году - World Gold Council

Центральный банк России лидирует по количеству приобретенного золота в первом квартале 2019 года на фоне стремления уменьшить зависимость от американского доллара, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC).

Страны пополнили свои запасы золота на 145,5 тонны в первом квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель 2018 года.

По данным WGC, Россия закупила в первом квартале 55,3 тонны золота, таким образом, общее количество золотого резерва страны составило более 2168 тонн (19% общей суммы резервов). В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота.

Сообщается, что среди покупателей золота в этом году остались Казахстан, Турция и Индия, свои резервы также пополнили Китай, Эквадор, Катар и Колумбия.