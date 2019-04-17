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Опрос: 70% россиян положительно оценивают роль Сталина в истории СССР и мировой истории
14:13 17.04.2019 |
Роль Сталина в истории СССР и мировой истории положительно оценивают 70% россиян, свидетельствует опрос "Левада-центра". Это рекордный показатель за все годы исследований.
О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Наиболее значительный рост (на 12%) пришелся на "уважение", такое отношение к Сталину высказали 41% россиян.
Отрицательно относятся к Сталину лишь 14% опрошенных.
По данным опроса ВЦИОМ, в список деятелей начала ХХ века, вызывающих наибольшую симпатию у россиян, вошли Николай II (54%), Сталин (51%) и Ленин (49%).
Сталина все чаще воспринимают в обществе как защитника угнетенных. Россияне все больше чувствуют себя брошенными, отмечают эксперты. Сталина воспринимают в качестве символа справедливости и альтернативы нынешней власти, которую оценивают как несправедливую, жестокую и не заботящуюся о людях.
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