Рост розничного кредитования может стать источником риска для банков СНГ - Fitch

Перегрев в розничном кредитовании представляет риск для банковского сектора Казахстана и стран СНГ, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Перегрев в сегменте розничного кредитования представляет собой еще один существенный риск (для банковского сектора стран СНГ - ИФ), который уже проявлялся в России в 2014-2015 годах, когда кредитные потери по высокомаржинальным потребительским кредитам достигали 25% в сравнении с 5-8% ранее", - говорится в отчете Fitch Ratings "Основные реализовавшиеся риски в банковских системах СНГ".

"Рост розничного кредитования в Казахстане также является достаточно высоким и превышает рост номинальных доходов, что может стать источником растущих рисков, в то время как местный регулятор пока не предпринял решительных шагов по ограничению такого роста", - уточняют аналитики.

С 2017 года российские банки вновь активизировали выдачу потребительских кредитов, что может опять привести к перегреву в течение двух-трех лет. Центральный банк России стремился, с ограниченным успехом, сдерживать рост за счет более высоких риск-коэффициентов, но может вскоре применить более радикальные меры (в частности, лимиты на отношения платежей к доходам и долговой нагрузки к доходам).

В целом Fitch Ratings наблюдает некоторое ужесточение надзора на рынках СНГ, что является позитивным моментом. Однако, с учетом существенных проблем в некоторых странах, некоторые риски, такие как долларизация балансов, будет сложно уменьшить или сгладить.

За последние 12 лет банковские системы СНГ испытали серьезные стрессы из-за плохого управления валютными рисками: валютное кредитование заемщиков с низким уровнем валютных доходов, увлечение внешними валютными заимствованиями и высокая долларизация пассивов.

"После резкого падения курсов многих национальных валют в регионе в 2014-2015 годах банки на Украине, в Казахстане и Азербайджане столкнулись с существенным увеличением потерь по таким кредитам, в результате чего некоторые финансовые учреждения потерпели крах. Этот риск по-прежнему существует: доля валютного кредитования является особенно высокой в Азербайджане (40%), на Украине (48%), в Белоруссии (49%), Узбекистане (55%), Грузии (56%) и Армении (58%)", - отмечают в агентстве.

Дополнительным источником проблем для СНГ является слабое качество корпоративного управления в сочетании с недостаточно строгим надзором, что потребовало значительных госсредств для спасения испытавших финансовые трудности банков в России и Казахстане, где расчистка банковского сектора еще продолжается. В России, по оценкам аналитиков агентства, общие расходы на расчистку составили на сегодня около $80 млрд, возможно Центральный банк РФ может потратить еще около $10 млрд в следующие два-три года.

