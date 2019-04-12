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Почти всеми богатствами России владеют 3 процента населения
15:53 12.04.2019 |
Доля самых обеспеченных россиян, владеющих практически всеми финансовыми активами и наличными сбережениями в России, составляет лишь 3 процента населения. К такому выводу пришли аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка, проведя целый ряд исследований неравенства в РФ, пишет в пятницу, 12 апреля, газета "Коммерсант".
Экономисты констатируют, что за пять лет доля всех финансовых активов в стране, приходящихся на богатейших граждан России, увеличилась на 5 процентных пункта: если в 2013 года она составляла 84,3%, то к 2018 году выросла до 89,3%. Аналогичный показатель по наличным сбережениям увеличился за то же время на 11 процентных пунктов - с 78% до 89%. По состоянию на май 2018 года самые богатые россияне владели 92 процентами всех срочных вкладов в стране (в 2013 году - 92,2).
Задолженность беднейших слоев населения Россия увеличилась
При том, что сбережения в наличных деньгах и ценных бумагах 3 процентов самых богатых граждан росли, их реальные доходы, а также задолженность и депозиты уменьшились.
Между тем задолженность беднейшего населения за пять лет выросла значительно больше, чем реальные доходы, а основные финансовые активы сохранились на прежнем уровне.
Результаты исследований, основанных на данных ежегодного обследования потребительских финансов населения за май 2018 года, были представлены аналитиками в рамках ХХ Апрельской экономической конференции Высшей школы экономики, указывает "Коммерсант".
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