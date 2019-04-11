Закрыть транзит нефти. Лукашенко решил «оштрафовать» Путина

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил с санкциями действия "российских партнеров" по закрытию рынка для белорусских поставщиков (в основном продуктов). Об этом он заявил 11 апреля на совещании с экономическим блоком правительства.

"Последнее время я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер (они любят называть себя партнерами) все больше и больше вводит санкций против Беларуси, - сказал бессменный глава Беларуси. - Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников. То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок".

Александр Лукашенко распорядился в ответ поставить на ремонт нефтепроводы и продуктопроводы - те, по которым в Европу идут российские углеводороды. Обращаясь к вице-премьеру Игорю Ляшенко, бацька пояснил: "Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков о заявлениях Лукашенко высказался в том тоне, которым обычно говорят о поведении обиженного подростка. Дескать, никакие санкции Россия не вводит. Есть вопросы, по которым нет окончательного понимания, но Москва привержена союзному государству. Существует огромный объем прямой и косвенной помощи, которую оказывает Россия "белорусским братьям". Также Песков добавил, что в силу "дружеских отношений" в России с пониманием относятся к "скажем так, к эмоциональным репликам" президента Беларуси.

За конец марта и начало апреля в белорусско-российских отношениях произошло столько неприятных инцидентов, сколько не случалось в прошлом и за несколько лет. Сперва - резкое заочное выяснение отношений между белорусским МИДом и послом РФ Михаилом Бабичем. Далее последовало традиционное уже выяснение отношений в аграрно-пищевой сфере. Вступил в силу запрет на экспорт крупного рогатого скота из Беларуси в Россию. А это очень сильный удар по экономике страны: по данным Белстата, в прошлом году Беларусь экспортировала в Россию говядину более чем на $2,45 млрд.

Также Россельхознадзор резко ограничил поставки в Россию белорусской молочки, но главное - был полностью запрещен транзит в РФ через Беларусь овощей и фруктов. Также с 1 апреля Беларусь по требованию Россельхознадзора прекратила сертификацию плодово-овощной продукции, следующей транзитом из третьих стран в Россию. А вот с 11 апреля введен запрет на поставки продукции трех крупных белорусских мясных и молочных предприятий. Анонсирован запрет на поставки белорусских шампиньонов, пекинской капусты и клубники.

2 апреля, когда в Беларуси официально отмечался День единения народов Беларуси и России, российское правительство одобрило очередной кредит, о котором почти год просил Минск. Но даже это выглядело как издевка: Лукашенко просил $1 млрд на развитие экономики, а получил $600 млн - ровно столько, чтобы рассчитаться по процентам предыдущих российских займов.

5 апреля Беларусь сообщила о намерении резко - сразу на 23% - повысить тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Это притом что официальный Минск с 1 февраля уже повысил для россиян на 7,6% тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам.

Что интересно - новое повышение никак нельзя обосновать экономически. Есть договоренность: Беларусь утверждает тарифы путем повышения действующих ставок на среднегодовой индекс потребительских цен в РФ, увеличенный не более чем на три процентных пункта. Это, собственно, все и увидели в февральском повышении цены.

Весьма вероятно, что возмущение российской стороны новым тарифом, а потом и "ремонтом трубопроводов" вызовет лишь предложение белорусов "походить по базару и поискать дешевле" - альтернативы белорусским ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" у российских нефтетрейдеров все равно нет.

Решение Лукашенко перекрыть нефтепровод сильно ударит по нефтяной отрасли России. По территории Беларуси сегодня осуществляется транспортировка примерно 25-30% экспортных объемов российской нефти. За последние три года прокачка составляла 70-75 млн т, в том числе 50-55 млн т составил транзит (из транзитного объема 38-40 млн т было прокачано в направлении Польши и Германии). 50-55 млн т нефти - это $26-28 млрд поступлений от ее экспорта.

Конечно, потеряв белорусский транзит, РФ не потеряет всех этих денег - везти нефть можно, например, через Северное море. Но это намного дороже, а главное, выстраивание новых логистических цепочек - это долго и дорого.

Здесь очевидно, что белорусская сторона так пытается надавить на Россию, чтобы как-то закрыть до сих пор неурегулированный вопрос компенсации Минску последствий российского налогового маневра. По оценке Минска, налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ сулит дополнительные издержки за 2019-2024 гг. в размере $10-11 млрд, в том числе $300-400 млн в 2019-м. Кроме того, уже истекает действие протокола о ценах на газ для Беларуси. Минск уже отправлял Москву свои предложения по методикам расчетов цен на газ, но ответа не получил. А значит, газ по "союзной" цене в $129 за тыс. кубов может скоро закончиться.

Лукашенко своими резкими заявлениями ("поставим на ремонт нефтепроводы") сознательно идет на обострение отношений с Россией - и сильно рискует. Российские власти давно точили зуб на квоту в 24 млн т нефти в год, которые обязались поставлять в Республику Беларусь. 6-7 млн из них идет на внутренний рынок, а 17-18 млн белорусская сторона перерабатывает и продает за валюту - оставляя себе и маржу, и таможенные пошлины (30%). Но теперь, раз уж бацька угрожает российскому транзиту, можно вернуться к этой теме. А если Лукашенко лишить этой кормушки, то конец и семейному бизнесу, и, возможно, экономике страны.

Одновременно президент Беларуси дает отличный аргумент для россиян по "Северному потоку-2": посмотрите, какие коварные у нас транзитные страны. Ну и, наконец, это обострение позволит принять системные меры по борьбе с контрабандой и санкционной продукцией, первые элементы которой уже были введены в действие и вызвали столь резкую реакцию.

Российский ответ

Если Кремль устами Пескова ответил на гневные крики из Минска очень спокойно, то контролируемые им российские телеграм-каналы (самый модный сейчас способ вброса разных инсайдов) вылили на белорусского президента целый ушат страшилок и оскорблений. Это само по себе неинтересно, но обращает на себя внимание постоянное упоминание в этой связи Украины.

По версии российских пропагандистов, Москва, ужесточая условия для ввоза продуктов из Беларуси, тем самым защищает себя от украинской контрабанды.

Тема активной "недружественной" торговли Беларуси с Украиной вообще очень популярна в СМИ РФ начиная с 2014 г. Достаточно вспомнить, сколько истерик было по поводу "белорусской солярки, выработанной из российской беспошлинной нефти, которую заливают в горловины танков украинских карателей". Так что сегодняшнее смещение акцентов с Беларуси на Украину - вполне закономерно. Тем более что в самом деле богатая тема украинской контрабанды в Россию через Беларусь еще ждет своих исследователей.

Москва и Минск сейчас напоминают супругов, которые после 20 лет брака твердо решили развестись, но никак не могут решить, кто первый подаст на развод. И цифра "20" здесь не случайна: в декабре этого года ровно столько лет исполнится Союзному государству России и Беларуси. Но до юбилея это образование рискует не дожить.

Публично об этом никто из представителей белорусской власти не говорит, но теперь официальный курс такой: подальше от России, суверенитет - главная ценность, дружить надо с Западом, Украиной и Китаем. Только такая многовекторность может спасти Беларусь от поглощения многократно более сильным соседом. Хотя это все негласно, но тренд временами прорывается наружу. Например, через запрет проведения в Минске шествия "Бессмертный полк" или изгнание из публичного пространства георгиевских лент.