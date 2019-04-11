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Госдума РФ во втором чтении одобрила законопроекте об автономной работе интернета в России
13:48 11.04.2019 |
Путин ранее заявил, что после его принятия западные спецслужбы не будут читать, что пишут россияне в сети.
"За" проголосовали 320 депутатов, "против" - 15.
Авторы законопроекта - сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы России Андрей Луговой. В СМИ их предложения принято называть законом о "суверенном интернете".
Первая версия документа появилась в декабре 2018 года, уже в феврале 2019-го он благополучно прошел первое чтение. Ко второму чтению было внесено 27 поправок, но концепция законопроекта осталась неизменной - несмотря на критические отзывы и многочисленные предложения по изменению его положений.
Би-би-си рассказывает, что станет с российским сегментом интернета после его окончательного принятия.
Как изменится рунет
Основная цель законопроекта, которую постоянно декларируют российские власти, - обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети.
"Вы знаете, я же не могу за наших партнеров говорить, что у них там на уме. Я думаю, этом им самим нанесет колоссальный ущерб, урон" - так в феврале 2019 года президент Владимир Путин ответил на вопрос, действительно ли такая угроза существует.
Сейчас интернет-трафик не имеет национальных характеристик: сигнал идет туда, где расположены сервера конкретного сайта. После принятия закона начнется перестройка маршрутизации трафика, чтобы сократить объем передаваемых за рубеж данных. В таком случае, как надеются авторы проекта, критически важные сервисы, вроде государственных сайтов, продолжат работать и после гипотетического отключения России от интернета.
В дополнение к реестрам запрещенных сайтов и реестрам организаторов распространения информации появится еще один - реестр точек обмена трафиком между российскими и глобальными сетями. Весь обмен будет проходить только через них. Для попадания в реестр нужно будет соответствовать критериям, которые предстоит разработать ФСБ.
Одна из поправок, подготовленных ко второму чтению: крупные провайдеры, владеющие трансграничными каналами связи, должны будут участвовать в учениях по отключению России от мировой сети.
Как будут блокировать нежелательный контент
Законопроект предусматривает новый подход к блокировке сайтов и сервисов, внесенных в соответствующий реестр.
Сейчас операторы по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к IP-адресам. Однако, как показала история с блокировкой мессенджера Telegram, это не самый эффективный способ: можно в любой момент сменить IP-адрес и возобновить стабильную работу.
После принятия законопроекта провайдеры должны будут поставить у себя оборудование для блокировки с помощью технологии DPI (от английского deep packet inspection, "глубокий анализ пакетов").
DPI позволяет анализировать весь проходящий трафик и выделять в этом потоке специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям.
При этом закупать оборудование операторы связи не будут. Им его установит государство. С конца 2018 года велось тестирование наиболее оптимальной технологии DPI, победителем в этом закрытом конкурсе стала компания "РДП.ру", на 15% принадлежащая Ростелекому, писали "Ведомости" и РБК.
Ко второму чтению депутат от ЛДПР Андрей Луговой подготовил еще одну поправку, которая изменит действующий механизм блокировок: теперь отвечать за ограничение доступа к тому или иному ресурсу будут не операторы связи, а Роскомнадзор.
Как критикуют законопроект
Профильные ассоциации и эксперты неоднократно указывали, что исполнение законопроекта может привести к снижению скорости интернета для конечных пользователей.
Российский союз промышленников и предпринимателей направил в Госдуму отзыв, в котором предупредил, что централизованное управление интернетом может стать причиной катастрофического отказа работы связи в России.
В свою очередь Счетная палата сетовала на то, что в конечном счете вырастет стоимость товаров и услуг.
Бизнес также хотел, чтобы законодатели более четко прописали, кто будет нести финансовую ответственность за сбои сети, которые могут возникнуть при перестройке всего рунета. В законопроекте лишь указано, что государство не станет наказывать за это провайдеров. Но не ясно, кому придется выплачивать компенсации недовольным клиентам: идея переложить эту ответственность на государство не попала в итоговый вариант документа ко второму чтению.
Сколько это будет стоить
По мере продвижения законопроекта по кабинетам Госдумы и правительства стоимость построения "суверенного интернета" росла.
В пояснительной записке к первой версии документа было прямо указано, что "принятие и реализация закона не потребует расходов из федерального бюджета".
Однако вскоре сам Клишас называл уже другую цифру: 20 млрд рублей.
В конце марта РБК сообщил, что в уже принятой нацпрограмме "Цифровая экономика" заложено значительно больше - 30 млрд рублей.
При этом рабочая группа "Связь и IT" при правительства РФ ранее предупреждала, что для компенсации сбоев в работе сети операторы будут ежегодно тратить до 134 млрд рублей в год.
Когда рунет станет "суверенным"
Поправками, принятыми во втором чтении, предусмотрено, что закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года (за исключением ряда норм, по которым срок отнесен на 2021 год).
Впереди еще одно чтение в Госдуме, прохождение Совета Федерации и подпись президента. Однако Путин свое отношение к "суверенному интернету" высказал еще в феврале на встрече с руководителями российских СМИ.
"[Западные спецслужбы же там сидят, это же [интернет] их изобретение. И все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию. А так не будут", - отметил Путин.
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