Журнал российского Министерства обороны рассказал о боевой парапсихологии

Официальный журнал российского Министерства обороны «Армейский сборник» рассказал о существовании методик боевой парапсихологии у военных. Якобы с их помощью можно проникать в мысли противника и взламывать компьютерные программы. В частности, владеющий технологией метаконтакта может вести, например, невербальный допрос, утверждает автор материала.

В статье полковника в отставке Николая Пороскова говорится, что достоверность допроса практически стопроцентная, от него невозможно «отвертеться», передает РБК. Российские специалисты научились телепатии, работая с дельфинами, отмечает военный. По его словам, такие методики помогают солдатам в освоении иностранных языков, лечении в боевых условиях, обнаружении засад, схронов, складов и тайников противника.

«Усилием мысли можно, например, сбивать компьютерные программы, сжигать кристаллы в генераторах, подслушивать разговор или нарушать теле- и радиопередачи, коммуникации», - пишет автор.

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров рассказал РБК, что «боевая парапсихология» является выдумкой и признана лженаучной.

В редакции «Армейского сборника» отметили, что ответственность за материал несет его автор.