Россия столкнулась с рекордным оттоком прямых инвестиций

Отток прямых инвестиций из России в прошлом году стал рекордным за всю историю наблюдений - с 1997 г., сообщил Банк России.

Общая сумма оценивается почти в $6,5 млрд. Отток продолжается и в начале этого года. В ЦБ РФ это связывают с сокращением вложений в развивающиеся рынки на фоне замедления мировой экономики и особенно Китая. Определенную роль сыграл и арест главы Baring Vostok Майкла Калви, и, конечно же, санкции.

Согласно статистике ЦБ в 2018 г. в капитал российских компаний из-за рубежа было инвестировано $15,994 млрд, в то время как изъяли средств иностранные инвесторы на $22,407 млрд (самый крупный объем с 2015 г., тогда зарубежные инвесторы изъяли вложения на $32,326 млрд).

До этого отрицательное сальдо прямых инвестиций фиксировалось лишь трижды - в 2003, 2012 и 2015 гг. Стоит добавит также, что в 2017 г. был зафиксирован приток прямых инвестиций - почти $10 млрд, а в 2016 г. - более $18 млрд.

Прямые инвестиции являются одним из важнейших показателей экономики. Это деньги, которые приходят не на финансовые рынки, а непосредственно в реальный сектор, направляются на развитие производства, строительства и так далее. Рекордный отток ПИИ является крайне негативным сигналом, так как говорит о том, что инвесторы просто не видят в России применения своим деньгам.