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Москва предоставит Минску кредит на выплату прежних долгов РФ
08:33 02.04.2019 |
Россия намерена предоставить Беларуси финансовый госкредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования займов, которые Москва давала Минску ранее. Об этом в понедельник, 1 апреля, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
По словам министра, Беларусь вскоре может также получить очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 200 млн долларов. Минск завершил выполнение соответствующих мер, что "дает совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег".
В конце февраля глава министерства финансов Беларуси Максим Ермолович сообщил, что Минск намерен запросить у Москвы кредит в размере 600 млн долларов для рефинансирования своих долговых обязательств перед РФ.
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