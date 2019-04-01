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В Грузии запретили пластиковые пакеты
17:22 01.04.2019 |
С 1 апреля в Грузии запрещены производство, импорт и продажа пластиковых пакетов любой толщины. Об этом сообщает Грузия Online.
В стране разрешена реализация и производство бумажных и биоразлагаемых пакетов.
За нарушение правил предпринимателя оштрафуют на 500 лари ($185) и конфискуют товар. В случае повторного нарушения сумма санкций будет удвоена.
Наполним, что с 1 октября 2018 года в Грузии начал действовать закон, направленный на снижение загрязнения окружающей среды, который запрещает использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. Тогда запрет распространялся на производство, импорт и реализацию полиэтиленовых пакетов толщиной менее 15 микрон.
Биоразлагаемые органические материалы распадаются на экологически безопасные вещества с помощью бактерий или других биологических процессов примерно за 24 месяца и не наносят вреда окружающей среде.
В свою очередь полиэтиленовые пакеты разлагаются более ста лет и загрязняют почву и воду. Полная переработка пластиковых отходов не происходит.
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