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В РФ вступили в силу законы о фейках и оскорблении власти
08:28 29.03.2019 |
С 29 марта вступают в силу законы, предусматривающие штраф за распространение фейковых новостей и оскорбление власти и госсимволов. Распространение "недостоверной общественно значимой информации" обойдется гражданам России в сумму до 100 тысяч рублей. А если эта информация привела к "массовому нарушению общественного порядка и безопасности", то максимальный размер штрафа увеличивается до 400 тысяч рублей.
Законопроект об ответственности за оскорбление власти и госсимволов предусматривает максимальный штраф в размере 300 тысяч руб. Однако Роскомнадзор обязан предупредить автора "оскорбления" о блокировке за сутки, давая ему тем самым возможность удалить сообщение. Арест по этому обвинению возможен только в случае, если нарушение совершено повторно.
Президент России Владимир Путин подписал законопроекты 18 марта, в тот же день они были опубликованы на портале правовой информации.
Правозащитники критикуют новые законы
Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ призвал главу государства отклонить законы и направить их на доработку. После подписания документов Путиным глава совета Михаил Федотов пообещал в интервью "Эху Москвы", что СПЧ будет следить за их правоприменением.
По мнению руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, поскольку делами о неуважении к власти будет заниматься Центр "Э", то с точки зрения госполитики такие правонарушения фактически приравниваются к экстремизму. "Думаю, нас скоро ждет волна административных дел про оскорбление "Его Величества" и двора - с крупными штрафами, даже за участие в несогласованном митинге штраф в три раза меньше", - заявил Чиков "Медузе".
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