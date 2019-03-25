Столица Казахстана Астана переименована в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в конституцию, касающийся переименования столицы страны Астаны в Нур-Султан, сообщила пресс-служба главы государства в субботу, 23 марта.

Токаев также подписал указ о переименовании столицы Казахстана. "В соответствии со статьей 9 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" постановляю: переименовать город Астану - столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан", - говорится в документе. В нем отмечается, что указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Новый глава государства выступил с инициативой о переименовании Астаны в Нур-Султан на следующий день после ухода с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. "Нужно исходить из того, что, согласно принятым парламентом законам, Нурсултан Абишевич Назарбаев остается единственным и пожизненным в нашей стране елбасы - отцом народа", - сказал он на церемонии принятия присяги народу Казахстана 20 марта. Токаев также предложил увековечить имя Назарбаева, назвав его именем все центральные улицы городов.

Митинги против переименования Астаны

Уже на следующий день после этого в Астане и Алма-Ате начались стихийные митинги против переименования столицы. По сообщениям активистов, в Астане было задержано около 60 человек, в Алма-Ате - около 20 протестующих. В полиции информацию о задержаниях не комментируют.

Противники переименования Астаны организовали сбор подписей под петицией соответствующего содержания. В этом документе говорится, что "переименование столицы - это важный вопрос, требующий обсуждения со всем народом Казахстана", и "решение должно быть принято путем честного и открытого голосования (референдума)".

По данным на утро 23 марта эта петиция собрала чуть более 44 тысяч подписей.