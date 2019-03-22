Мадагаскарский провал. Как люди Пригожина ошиблись с президентом

Максим МИХАЙЛЕНКО / Деловая столица

История с участием россиян из организации разыскиваемого властями США путинского повара Евгения Пригожина в президентских выборах на Мадагаскаре сегодня широко обсуждается благодаря расследованию "Проекта", но "доброжелатели" давно наблюдают за попытками России подобрать объедки с китайского стола в Африке.

Распил как основа

Информация о появлении российских политтехнологов на Мадагаскаре начала появляться еще около года назад, в контексте турне Путина, потом Лаврова и, главным образом, "Росатома" по некоторым странам Африки. Сегодня мы уже знаем, что в авантюрную экспансию в первую очередь заморской империи Пригожина вовлечено, в разной степени, не менее 13 стран.

Сегодня можно констатировать, что внешняя политика Москвы отдана на откуп разнообразным кондотьерам, что усиливает впечатление общественного регресса РФ к феодализму (и объясняет технологические провалы). Но что сразу бросается в глаза - это халтурность исполнения с отчетливым привкусом "бюджетной экономии", то есть распила.

Что-то похожее, разве что с более явным участием российских государственных ведомств, произошло и с провалившимся путчем в Черногории, заговором в Белграде, попытками навредить Эммануэлю Макрону в ходе президентских выборов во Франции. Так, например, в случае с Мадагаскаром - кому там нужен "Вконтакте"? Разве что ботам для отчета перед спонсорами.

Неудивительно, что следователи и аналитики в США схватились за голову - ведь "политтехнологов" Пригожин, как оказалось, чуть ли не подбирает с улицы. Американцам было трудно понять, каким образом вчерашний торговец обувью или куратор гастарбайтеров может организовывать "активные мероприятия" в США. Но россияне, вписавшиеся за президента (уже экс-) с самой длинной фамилией из всех глав государств на планете, смогли удивить и родину лемуров, не удосужившись даже поинтересоваться ее пестрой историей.

Сама по себе несколько анекдотичная сага о приключениях в основном малоопытных российских "специалистов" (ни один не знал даже французского языка, впоследствии пришлось выбрасывать на остров десант переводчиков из ведущих московских вузов, но, похоже, на них тоже отчасти списывали деньги) заслоняет попытки россиян интегрироваться в экономику африканских стран. Впрочем, не только африканских, да и национальное происхождение фирм, которыми владеют россияне, в общем, уже не столь важно.

Нюанс, правда, состоит в том, что в случае с Пригожиным его предприятия как раз вполне российские, и, при всех его конфликтах с Минобороны РФ или имитации таковых, от этих компаний так и тянет именно российской оборонкой. Или как минимум патронами этой отрасли - тем же Чемезовым. Все оформляется как-то грубовато, попроще - без сотен подставных юридических и физических лиц, как с "Тройкой Диалог" и некогда уважаемыми западноевропейскими банками. Причем возникает впечатление, что первой очередью все-таки идут охранные услуги, второй - добыча, и только третьей - политическая деятельность.

Российский колониализм

По данным "Проекта", весной 2018 г. сотрудники так называемого "петербургского центра" (во многом, откровенно говоря, тоже весьма дилетантского) подготовили для Пригожина обширную справку аж по 20 странам. Ранее агентство Bloomberg писало о росте активности России в десяти государствах Африки: это Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. Помимо этих стран пригожинские аналитики как минимум занимались также Чадом, Нигерией и Кенией, где параллельно регистрировалось присутствие бизнес-джета Евгения Пригожина.

Также известно, что в ЦАР добывает ископаемые (или занимается разведкой месторождений) близкая к бизнесмену фирма Lobaye Invest. В наполовину изолированном Судане связанная с Пригожиным компания "М Инвест" занимается поисками золота. Там же располагается как минимум одна база военных инструкторов, работающих в соседней ЦАР.

На Мадагаскаре еще одна российская компания занимается добычей хрома и ведет переговоры о добыче золота. Речь, вероятно, идет о фирме Ferrum Mining, именно она косвенно связана с минобороны и добывает хромит - минерал хрома. Это компания, которая должна была помочь государственной Kraomita Malagasy, оказавшейся в сложном финансовом положении. Но что-то пошло не так - судя по всему, мечта о лаврах победителей в политической игре на этот раз оказалась несколько сильнее, чем соображения, связанные с бизнесом, и все это при традиционном русском "кидалове".

Чуть ли не год год напролет принадлежащее Пригожину "Федеральное агентство новостей" (не раз, заметим, погоревшее в Сирии на нежелательных утечках) рекламировало перспективы от сотрудничества с Мадагаскаром: добыча нефти, поставки ванили (Мадагаскар обеспечивает 80% мирового рынка этой пряности), утилизация мусора (в России это теперь, в некотором смысле, модно) и залихватские строительные проекты, включая реконструкцию порта Туамасины.

С "Росгеологией" министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности Мадагаскара на последнем Петербургском экономическом форуме даже подписало меморандум о взаимопонимании, который предусматривал оценку нынешних запасов полезных ископаемых и поиск новых месторождений. Но в итоге взаимопонимания не получилось.

Согласно расследованию "Проекта" в августе-сентябре прошлого года вовлеченные в процесс стороны подписали меморандум, предусматривавший создание совместного предприятия - Kraoma Mining. Партнерство сулило Kraomita Malagasy инвестиции в размере $16 млн, а также, что характерно, погашение долгов по зарплате. Но вскоре рабочие объявили забастовку: они требовали погасить долги и выступали против (sic!) непрозрачного партнерства с российской фирмой. Это, по-видимому, был первый сигнал о грядущем политическом провале.

Как и во всех случаях с участием России с начала агрессии против Украины, за полгода до подписания документа на острове появились вооруженные наемники и военные советники. "Защиту" политтехнологов и геологов, возможно, обеспечивали наемники из "группы Вагнера". Вместе с ними на острове находились военные советники из ФСБ и ГРУ. Ведь осенью 2018 г. Россия и Мадагаскар оформили договор о сотрудничестве в военной сфере: в соглашении говорилось об обучении кадров, визитах военных кораблей и авиации. Буквально спустя несколько недель после подписания документа в порт Анциранана на севере острова зашел большой противолодочный корабль "Североморск". Похоже, всех этих сотрудников в России стало слишком много, вот Пригожин их и трудоустраивает, частично в обмен на освоение огромных бюджетных средств.

О пользе знания истории

Потенциальные затраты российских агентов на кампанию в пользу президента Эри Радзаунаримампианина оказались немалыми (смета на $100 млн) - как и всегда в случае с российскими "политтехнологами". Ведь речь, весьма вероятно, шла не о победе, а о том, чтобы помочь российской казне избавиться от "лишних денег". Издание газет, которые никто не читал, огромные расходы на оргтехнику, которую вряд ли успели бы использовать - очень знакомые детали. Но вскоре стало ясно, что переизбрать главу государства никак не получится.

Требования Радзаунаримампианина к столь щедрым российским союзникам были просты и бесхитростны - новое оружие и форма для армии, пять военных вертолетов, "гуманитарные" грузы, то есть "гречка". Но президент даже не прошел во второй тур. Россияне развернули охоту на других кандидатов, но со всеми появились какие-то сложности. Очевидно, что они побаивались своих неожиданных друзей. При этом запросы клиента - вот оно, "кидалово" - так и не были удовлетворены. А победителя, харизматичного экс-президента и небезуспешного организатора переворотов Андри Радзуэлину с самого начала поддержал Китай. То есть, топорные "работники" Пригожина еще и нарвались на "стратегического партнера".

Теперь уже неизвестно, смогли бы россияне сработать лучше, если бы как-то поглубже разобрались в политической культуре Мадагаскара. А ведь одной из ее важных черт является та, что при всей симпатии к подлинным авантюристам, пришлых на острове не любят.

С двух сторон Мадагаскар заселили народы, переплывшие Индийский океан на каноэ и африканские племена банту. На целые столетия он превратился в землю обетованную для пиратов - от арабов до всем известных персонажей из "библиотеки приключений". Европейским колонизаторам аборигены не раз давали коленом под зад, отбирая у них огнестрельное оружие, и хотя так и не научились серийно производить его, взяли за привычку накапливать, покупать и чинить ружья, запасаться боеприпасами.

В XVIII в. Мадагаскар стал ареной эпической саги словацкого, венгерского и польско-российского авантюриста Морица Беневского (впоследствии барона и графа, любимца французского короля), провозглашенного племенными вождями острова легитимным королем, возможно, даже первым. Пусть Беневский долго и не удержался (причем скорее в силу зависти соседних французских колониальных губернаторов), но дал толчок формированию государственности на Мадагаскаре. К концу столетия племенные союзы огромного острова были объединены под единым правлением - из местных.

Чем-то история Мадагаскара напоминает историю Новой Зеландии - малагасийцы весьма охочи воевать, и французам, которые таки захватили Мадагаскар ближе к середине позапрошлого века, они несколько раз устраивали натуральную кровавую баню. А как только французская колониальная империя зашаталась, сразу же сбросили ее ярмо, причем изначально будучи социал-демократической республикой.

Во второй половине ХХ в. на Мадагаскаре не было устойчивых диктатур или демократий - как правило, политические кризисы следовали один за другим просто от неуемного желания местного населения выяснить отношения из своего рода спортивного интереса (конфликтов с большим количеством жертв там избегают). Иными словами, военные хунты устраивали удачные перевороты, но очень быстро лишались власти, возвращая ее гражданским политикам. Как раз Андри Радзуэлина - еще тот интриган, из-за которого Мадагаскар в 2000-е нарвался на малоприятные санкции, но вот он снова вернулся в президентский дворец, причем самым что ни на есть демократическим путем. И теперь, несмотря на - кстати говоря - когда-то идиллические отношения Мадагаскара с Советским Союзом, у новой власти сложилось неприятие нынешнего российского режима, столь неудачно пытавшегося размешать своей грязной кочергой этот тропический коктейль...

Если бы нынешний Кремль был еще в состоянии воспринимать разумные советы, то последовал бы примеру Китая: во-первых, не лез бы во внутреннюю политику других стран, а во-вторых, задолго и с искренним уважением и интересом изучал бы местный ландшафт, прежде чем что-то предпринимать. Но это означало бы быть подлинной великой державой, а не стремиться казаться таковой. Однако нелепые попытки Москвы влезть в другие страны, используя излишек своих не отмытых криминальных денег, - и идти от поражения к поражению - будут продолжаться, просто потому, что все ее внешнеполитическое поведение стало сводиться к чему-то подобному.

Тем более что внешняя политика РФ теперь приватизирована группировками с тем или иным преступным фундаментом. Карикатурный империализм подобного рода, впрочем, приводит только к тому, что российские авантюры становятся все более короткими и все быстрее вскрываются в новых информационных условиях. В этом смысле яркая история с Мадагаскаром, по-видимому, стоит первой в ряду многих подобных.