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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Страна в наследство. Какую экономику оставил детям Назарбаев

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Нурсултан Назарбаев за 30 лет своего президентства успел стать классическим азиатским диктатором со всеми атрибутами абсолютной власти и культа личности. Но при этом он смог сохранить баланс между интересами РФ и Китая, а также заложить устойчивый экономический фундамент независимости Казахстана.

19 марта Назарбаев в своем телеобращении неожиданно объявил, что уходит в отставку с поста президента Казахстана по состоянию здоровья. По закону, он остается главой партии Nur Otan и пожизненно занимает пост главы Совета безопасности. Кроме того, Назарбаев наделен официальным титулом лидера нации. Этот статус пожизненно дает ему властные полномочия, независимые от статуса президента, а также освобождает его и членов его семьи от уголовного преследования.

Нурсултан Назарбаев покинул пост после 30 лет нахождения у власти и за год до очередных президентских выборов. Поэтому новость для многих оказалась неожиданной, хотя о возможном транзите власти говорили давно (больше года). Но перед своим уходом первый президент Казахстана провел внушительную подготовительную работу: зачистил политическое поле, принял ряд важных законов, определил пул потенциальных преемников и, самое главное, обеспечил экономический базис передачи власти.

Меж многих огней

Казахстан - ресурсное государство, живет по большей части за счет раздела нефтяной ренты (ее добывается 85 млн т в год), а также доходов от добычи других полезных ископаемых. (Например, Казахстан - мировой лидер по добыче урана.) При этом нефтяной рынок (нефтедобыча и нефтепереработка) в стране совершенно не монополизирован: там свободно работают многочисленные нефтяные компании - от крупных ТНК до мелких частных добытчиков.

Это означает, что Казахстан не зависит от поставок энергоносителей и прочих минеральных ресурсов из других стран. Что сильно облегчало, конечно, главную геополитическую задачу Назарбаева - балансировать между соседями-гигантами - РФ и Китаем. И при этом учитывать интересы США и таких крупных региональных лидеров, как Турция и Иран. Не секрет, что главными партнерами Казахстана в ходе создания Международного финансового центра "Астана" был клан Ротшильдов.

В момент получения независимости в 1991-м экономика и инфраструктура Республики Казахстан (РК) были жестко завязаны на Россию. До такой степени, что первый президент до последнего не хотел переходить к тенге, но договориться с Россией по этому вопросу ему не удалось. Однако зависимость от РФ никуда не девалась, так что Назарбаев стал главным идеологом экономической интеграции постсоветских стран - идея создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) принадлежит ему.

Но в чисто восточном стиле глава Казахстана говорил одно, а делал - совсем другое. За последние годы в страну активно вошел Китай - со своими инвестициями, рынками сбыта, технологиями. В условиях энергетической независимости Казахстана это позволило очень сильно уравновесить экономическое влияние России. РФ осталась роль лишь одного из рынков и транзитного коридора для поставок казахского сырья в Европу.

Экономические реформы Нурсултан Абишевич вел очень неспешно: только в последние годы страна вошла в топ-30 наиболее свободных экономик. В рейтинге Doing Business Казахстан сделал рывок с 77 места в 2015-м на 28 место в 2019 г. (Украина за этот период поднялась с 96 на 71 место.) Экономика Казахстана в 2018 г. выросла более чем на 4,1%. ВВП - $103,7 млрд, ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности) - $22 264.

Однако хватает и проблем: 21 февраля Назарбаеву пришлось отправить в отставку правительство, которое он обвинил в "отсутствии положительных изменений".

Это произошло на фоне не очень массовых, но распространенных протестов. Волнения начались после пожара, в котором погибли пятеро детей. Родители оставили их без присмотра, потому что были вынуждены вместе выходить в ночную смену, чтобы прокормить семью. Протестные настроения удалось снизить, в том числе и обещаниями, что новое правительство будет опекать многодетные семьи.

Уровень жизни

Средняя зарплата в Казахстане в январе составила 166 111 тенге (12 019 грн), а в феврале - 167 682 тенге (12 135 грн). Лидеры по зарплатам в Казахстане - работники, занятые в горнодобывающей промышленности и на разработке карьеров. В этой отрасли средняя зарплата составляет 390 364 тенге (28 255 грн). Те, кто занимается профессиональной, научной и технической деятельностью, получают в среднем 332 479 тенге (24 064 грн).

Работники, которые заняты в сфере информации и связи, в среднем зарабатывают 261 669 тенге (18 931 грн). Средние зарплаты в образовании в Казахстане составляют 107 963 тенге (7 815 грн), а у работников здравоохранения и соцуслуг - 121 594 (8 795 грн). Медианная зарплата в Казахстане - 110 000 тенге (7 866 грн).

Средняя пенсия по возрасту в IV квартале 2018 г. в Казахстане составила 54 387 тенге (3 933 грн). Государственная базовая пенсионная выплата - 25 810 тенге (1 870 грн). В Казахстане женщины сейчас могут выходить на пенсию в 59 лет, а мужчины - в 63 года. К 2027 г. пенсионный возраст намерены уравнять - до 63 лет.

За два месяца этого года цены на товары и услуги в Казахстане выросли на 0,8%, в том числе в феврале - на 0,3%. В 2018 г. инфляция в Казахстане составила 5,3%. Уровень зарегистрированной безработицы в январе составлял 1,2% от экономически активного населения. В стране 111 тыс. официальных безработных. Но реальное их число в Казахстане (по методике МОТ) оценивается в 442,5 тыс. человек, или 4,8%.

Зарплаты бюджетникам в начале 2019 г. были подняты на 35%. То есть Назарбаев уходит на фоне экономического роста и роста доходов населения.

Вопрос преемника

Политическая система Казахстана жестко завязана на личность первого президента, в парламенте абсолютно доминирует провластная партия Nur Otan ("Свет Отечества"), а более-менее организованная оппозиция повывелась еще в начале 2000-х. Чтобы окончательно подстраховаться, появилось важное ограничение - президентом может быть лишь человек, работавший на государственной службе или выборных должностях не менее 5 лет. Это отсекает от претензий на верховную власть бизнес, в том числе местных олигархов.

Пока на непродолжительное время, полномочия президента Казахстана переходят к председателю Сената Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Был министром иностранных дел Казахстана, заместителем Генерального секретаря ООН, работал вице-премьером, главой правительства и наконец председателем Сената. Но Токаев - просто политик, и остается открытым вопрос о том, кто унаследует экономическую власть.

Пока она находится в руках "семьи", которая по большей части имеет женское лицо. Старшая дочь Елбасы, Дарига Назарбаева, успела побывать заместителем премьер-министра. Сейчас Дарига Нурсултановна депутат (с 20 марта - спикер) верхней палаты парламента, а также возглавляет Комитет по международным отношениям, обороне и безопасности. Средняя дочь Динара Кулибаева вместе с супругом владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны. Ее муж Тимур Кулибаев - долларовый миллиардер. Он контролирует Народный банк Казахстана и руководит Национальной палатой предпринимателей.

На фоне отставки правительства, произошедшей 21 февраля, Дарига Назарбаева казалась наиболее вероятным претендентом на пост премьера. Но тогда все же не получила от отца должности, с которой могла бы присматриваться уже к его - президентскому - креслу.

Помешать Дариге продвинуться ближе к трону могут появившиеся в СМИ материалы, рассказывающие, что лет 15-20 назад она со своим ныне покойным мужем Рахатом Алиевым вела бизнес сомнительными методами.

Возможно, поэтому в самом Казахстане политологи в качестве возможного преемника Нурсултана осторожно называют председателя правления государственного инвестиционного фонда "Самрук Казын" Ахметжана Есимова, который осуществляет управление крупными госкорпорациями. Он не только "деньги семьи и страны", но и племянник Нурсултана Назарбаева. Есимов работал в правительстве, был главой Алматинской области, руководит аппаратом президента. Заметим, что Есимов возглавил "Самрук Казын" в конце 2017 г., когда начиналась реализация проекта транзита власти от Назарбаева к преемнику.
 

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