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Новый президент Казахстана предложил переименовать столицу страны в Нурсултан
09:28 20.03.2019 |
Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увековечить имя первого президента страны Нурсултана Назарбаева в названии столицы.
"Мы должны увековечить его великое имя. Считаю необходимым увековечить имя нашего великого современника, первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева следующим образом: наша столица должна носить имя нашего президента и называться Нурсултан", - сказал К. Токаев в ходе принесения присяги народу Казахстана в среду.
Он добавил: "Считаю необходимым, назвать центральные улицы всех областных городов именем Нурсултана Абишевича Назарбаева".
Кроме того он предложил воздвигнуть в Астане в честь первого президента монумент.
"Предлагаю воздвигнуть монумент в честь первого президента Республики Казахстан в столице нашего государства", - сказал К.Токаев.
К.Токаев присвоил звание "Халык кахарманы" (Народный герой) первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву.
"Удостоить первого президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева знаком особого отличия "Алтын жулдыз", предоставить звание "Халык кахарманы" за его исторический вклад в строительство независимого Казахстана, за выдающийся труд в экономическом и социальном развитии", - сказал К.Токаев на совместном заседании палат парламента в среду в Астане.
К.Токаев прикрепил к лацкану пиджака Н.Назарбаева знак "Алтын жулдыз" (Золотая звезда), после чего сложивший полномочия президента Н.Назарбаев покинул здание парламента в сопровождении бурных и продолжительных оваций.
19 марта казахстанский лидер Н.Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Полномочия президента страны возложены на бывшего спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Полномочия президента к нему переходят на оставшийся срок полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года.
20 марта К.Токаев вступил в должность президента страны. На совместном заседании палат парламента К.Токаев принес присягу президента народу страны.
В соответствии с Конституцией Казахстана, полномочия президента республики в случае отставки избранного президента переходят к председателю сената с момента принесения им присяги народу Казахстана. Лицо, принявшее на себя полномочия президента республики по таким основаниям не вправе инициировать изменения и дополнения в Конституцию страны.
К.Токаев родился 17 мая 1953 года, окончил Московский государственный институт международных отношений, Пекинский лингвистический институт (КНР), Дипломатическую академию МИД РФ, специалист-международник, доктор политических наук. Владеет английским, китайским и французским языками. Дипломатический ранг - чрезвычайный и полномочный посол.
Работал по специальности в центральном аппарате МИД СССР, в зарубежных представительствах.
С марта 1992 года - заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан, с октября 1994 года - министр иностранных дел Республики Казахстан. С марта 1999 года - заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан. С октября 1999 года по январь 2002 года - премьер-министр Казахстана.
С января 2002 года по июнь 2003 года - государственный секретарь - министр иностранных дел, с июня 2003 года по январь 2007 года - министр иностранных дел.
В октябре 2013 года указом президента назначен депутатом сената и избран председателем палаты. В сентябре 2017 года переизбран на должность спикера сената.
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