Мало времени для любви. Почему Путин и Лукашенко повздорили из-за Крыма

Сергей ИЛЬЧЕНКО / Деловая столица

Владимир Владимирович и Александр Григорьевич снова повздорили, хотя и стараются сохранять видимость добрых отношений. Избегая прямой перебранки, они стравили друг с другом своих дипломатов. Действуя совершенно в таком же духе обиженный муж, которому жена отказала в нетрадиционных видах секса, ограничив его миссионерской позой, мог бы науськать своего спаниеля на ее любимую кошку, а та, под одобрительным взглядом хозяйки, разодрать в ответ собачью морду когтями.

Непосредственным поводом к конфликту стал, как ни прискорбно, пятилетний юбилей кражи Крыма, пышно отмечавшийся Россией в кругу близких друзей и единомышленников. Однако, Александр Григорьевич, претендующий на роль главного посредника и примирителя между Москвой и Киевом, и уже сумевший удачно пристроить Минск в качестве площадки для переговоров в "минском формате", не может позволить себе, подобно африканским друзьям Путина, открыто признать аннексию законной. Впрочем, желание занять место посредника тут не единственная причина. Изворотливый батька не хочет ссориться ни с ЕС, ни с Украиной, предоставляя Путину отдуваться самому.

Хитро...глазость Лукашенко уже давно раздражала Москву - и вот, гром, наконец, грянул. Посол России в Беларуси Михаила Бабич дал интервью агентству РИА "Новости", которое появилось на сайте 14 марта. Перечислив объемы де-факто дотаций, получаемых Минском от Москвы, и упомянув растущие аппетиты Лукашенко, пожелавшего, чтобы белорусские предприятия получили еще и те же льготы, что и российские, Бабич, уже в открытую, заявил, что одними оральными ласками - в смысле, устными заверениями в братской любви к России, батька уже не отделается. За российские льготы придется заплатить введением единой валюты, общих налоговых и таможенных правил. Иначе, если суверенитет Батьке дороже, Беларуси придется жить за свой счет.

При этом Бабич вежливо, но нелицеприятно коснулся всех чувствительных для Лукашенко экономических тем, показав с цифрами в руках, что белорусская экономика крайне зависима от российских энергоносителей, которые она получает по субсидиарным ценам, перепродавая их в переработанном виде в ЕС, но уже по ценам мировым.

Белорусская сторона отреагировала быстро, нервно, но, увы, неубедительно. Пресс-секретарь, а, точнее " начальник управления информации и цифровой дипломатии " беларуского МИД Анатолий Глаз, отвечая на вопрос корреспондента РИА "Новости", согласен ли он с оценками, озвученными Бабичем, заявил, совершенно в духе знаменитого "не читал, но осуждаю", что, хотя, будучи крайне занятым человеком, которому недосуг читать всякий мусор в интервью Бабича он особо не вчитывался , "отношения между нашими странами и народами гораздо более глубокие и всеобъемлющие, нежели искусственный, подтасованный набор цифр, за которые регулярно хватается российский дипломат".

"Но, - продолжил Глаз, - это его право определять для себя планку, которая превращает его в счетовода либо подающего надежды бухгалтера".

Так конфликт перешел в партер, начав развиваться в духе классического тезиса "я отдала тебе свою молодость и любовь, а ты, скотина, не можешь купить мне вон те сапоги, и шубку и белье...!".

Бабич, впрочем, тоже не остался в долгу, дав комментарий на сайте sputnik.by, в котором пояснил, что Глаз - "рядовой клерк", человек подневольный, и потому зла на него он не держит, понимая, что Глазу просто приказали сформулировать позицию, которая в России "хорошо понятна и известна". Что же до официальной реакции МИД РФ, то ее озвучил зам.министра Григорий Карасин. "Мы ознакомились с реакцией пресс-секретаря министерства иностранных дел Беларуси, и я бы сказал, что мы вправе рассчитывать на более уважительное отношение к послу Российской Федерации в Минске", -заявил он.

Наконец, 18 марта состоялась большая пресс-конференция Бабича в Минске, посвященная пятилетию "вхождения Крыма в состав РФ", которое, как мы помним, Минск законным не признал. В отместку за подбитый Бабичем Глаз белорусские госСМИ получили от мининформации негласное указание не отправлять на нее своих журналистов. Ведущие же независимые и оппозиционные СМИ, впервые в новейшей белорусской истории, были с ними солидарны, и даже приняли совместное заявление, небывалой для Беларуси отваги - мол, не пойдем мы на Бабича, потому, что не хотим, "чтобы присутствие наших журналистов было истолковано нашими читателями как поддержка одной из позиций по событиям в Крыму в 2014 году". Впрочем, журналистов российских изданий для наполнения зала вполне хватило, изящный же оборот про "одну из позиций", промелькнувший в заявлении независимых СМИ, оказался, к сожалению, сильно недооценен. Вне всякого сомнения, этот пассаж заслуживал специальной премии за сочетание гибкости и принципиальности - которую, можно было бы тут же и учредить, назвав ее, к примеру, "Гутаперчивый мальчик". Но, поскольку заявление было коллективным, и автор его текста остался в тени, честно заслуженную награду он не получил.

Бабич же, отвечая на вопрос, собирается ли Москва потребовать от Минска признания Крыма законной частью России, заявил, что, конечно, вот так прямо требовать чего-то подобного от такой суверенной страны, как Беларусь никто не рискнет, но что касается экономической помощи, то да, ее объем, конечно, будет зависеть от признания или непризнания Александром Лукашенко воссоединения Крыма с Россией.

Вероятно, новые заявления с обеих сторон не замедлят последовать, постепенно затухая. Но что останется в сухом остатке, после исчерпания семейного скандала?

Останутся президентские выборы 2024 года и план сохранения Путина у власти после истечения его очередных, никто уже сразу и не вспомнит, каких по счету, президентских полномочий. Учреждение Союзного государства России и Белоруссии обнулит отчет сроков, у Путина все опять будет в первый раз.

Трудно сказать, на что при этом сможет рассчитывать купеческий дом "Лукашенко и сыновья", но, на что-то, вероятно, может. Проблема лишь в том, что батькины амбиции простираются гораздо дальше, вплоть до основания царствующей династии, исторически обосновывающей свое право на трон ссылкой на Великое княжество Литовское.Таким образом, планы Путина и Лукашенко непреодолимо противоречат друг другу, если, конечно, не рассматривать варианты династического брака юного принца Николая Лукашенко с одной из дочерей Путина, и возведения его на трон в качестве основателя совместной династии, обсуждение которых мы оставим до другого раза.

И, наконец, в сухом остатке обнаруживается посол России Михаил Бабич, энергичный мужчина хоть куда, и с интересной биографией: 1986-1995 годах служба в КГБ СССР и в ВДВ, и участие в боевых действиях неизвестно где, а затем увольнение из ВДВ в звании полковника; в 1995-1998 руководство концерном "Антей", который производит системы ПВО; с ноября 2002 по февраль 2003 - председатель правительства Чеченской Республики. Далее, вплоть до несостоявшегося назначения послом в Украину в 2016, и состоявшегося, хотя и после сильного нажима Москвы на Лукашенко, назначения в Беларусь, Бабич был представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.

При этом, Бабич - человек с интересной биографией, и вообще орел-мужчина - очень энергично обхаживает директоров ведущих белорусских предприятий.

На фоне всего этого заявления о том, что белорусское общество - все, целиком, и Лукашенко с его окружением, и оппозиция,- настроено категорически против поглощения Россией, отчего "Русская весна" в беларуском варианте невозможна, выглядят очень неубедительно. Гражданское общество Беларуси слабо, оно фактически уничтожено самим Лукашенко. В этой пустоте директора крупных промышленных предприятий, надлежащим образом мотивированные, могут стать серьезной силой - и вполне себе революционным, в интересах Москвы, классом. Сходный вариант революции директоров был когда-то осуществлен в Приднестровье, так что ничто не ново под Луной, - и он прекрасно там сработал.

Разумеется, директоров, а также их возможные замены будут мотивировать с двух сторон. Но, если сравнить степень убедительности Бабича - и отвечающего ему Глаза, то я бы сделал ставку на победу Бабича. И нет ни малейших оснований думать, что на других направлениях минская бюрократия, обучившаяся за четверть века одному только искусству переваривания российских дотаций, будет более эффективна, чем на дипломатическом.

Иных вариантов не просматривается. Времени изменить ситуацию и дать укрепиться гражданскому обществу у Лукашенко нет -да он и не решится на это, поскольку такое общество его же и сметет в самую первую очередь - счетов к батьке у беларусов, способных на гражданское действие, накопилось изрядно. С другой же сторону, у России уже не осталось времени на демонстрацию любви к братскому белорусскому народу, так что ее проникновение в Беларусь, по всей вероятности, будет внезапным, резким, и, поначалу, немного болезненным.

Но потом беларусы, конечно, привыкнут, и даже научатся получать от этого удовольствие. Отчего бы и нет? Если они привыкли к Лукашенко - привыкнут и к Путину.