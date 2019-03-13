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В России сохраняются тенденции на увеличение вывоза частного капитала
08:37 13.03.2019 |
Сохраняются тенденции на увеличение вывоза частного капитала из России, что следует из статистических данных, опубликованных во вторник, 12 марта, на сайте Центробанка РФ. В январе-феврале 2019 года сальдо финансовых операций российского частного сектора составило 18,6 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает такой же показатель за 2018 год, когда вывоз капитала частным сектором достигал 8,7 млрд долларов.
Как уточняется в сообщении ЦБ РФ, такое сальдо "сформировалось главным образом за счет увеличения чистых финансовых активов". В целом вывоз частного капитала за весь 2018 год составил, по предварительным оценкам регулятора, 67,5 млрд долларов, причем на протяжении года преобладала тенденция к увеличению вывоза: в I квартале сальдо финансовых операций частного сектора составило 16,2 млрд, в III квартале - 19,2 млрд, а в IV квартале (оценочно) - 36 млрд. Лишь во II квартале 2018 года был зафиксирован отрицательный показатель -4,3 млрд долларов.
Если сравнить приводимые оценочные данные ЦБ РФ с годовыми показателями за прошедшие десять лет (с учетом внесенных изменений), то можно увидеть, что резкий рост оттока частного капитала из России произошел в 2014 году, когда сальдо финансовых операций частного сектора составило 152,1 млрд долларов, в 2015 году этот показатель снизился до 57,1 млрд, в 2016 году - до 18,5 млрд, а с 2017 года (25,2 млрд) вновь наблюдается рост.
Вывод активов из России за последние 25 лет
В тот же день агентство Bloomberg опубликовало расчеты, согласно которым общая стоимость активов, выведенных из России в офшоры за последние 25 лет, может составлять около 750 млрд долларов. Эти средства могли бы найти лучшее применение в российской экономике, страдавшей в указанный период от недостатка инвестиций, отмечает агентство.
При этом, по мнению аналитиков Bloomberg, в последнее время вывод активов замедлился, но это может быть связано как с ужесточением контроля, так и с тем, что уходящие из России потоки становится труднее отслеживать. Чтобы остановить вывод капиталов, правительству РФ необходимо усилить борьбу с коррупцией, одновременно положив конец тому, "что даже президент Владимир Путин назвал хищнической практикой правоприменения", подчеркивается в материале агентства.
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