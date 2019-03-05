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Лукашенко готов строить с Россией союзное государство только на равных
14:05 05.03.2019 |
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна готова строить союзное государство с Россией, но лишь на условиях равенства. "Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. При этом основной принцип данного проекта - равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных принципах союз невозможен. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым", - сказал он на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник, 5 марта, в Минске.
Лукашенко отметил, что Россия выступила с инициативой пересмотра подходов к интеграции, и выразил готовность к сотрудничеству с Москвой. Одновременно белорусский президент выразил разочарование отсутствием прогресса в сфере евразийской интеграции. "Многие экономические вопросы из повестки Союзного государства перенесены на площадку ЕАЭС (Евразийский экономический союз. - Ред.). К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся", - отметил он.
По словам белорусского президента, субъектам хозяйствования чинятся препятствия и ограничения, "а отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой".
Несколько дней тому назад Лукашенко, в рамках "Большого разговора с президентом" не исключил возможности введения в Союзном государстве единой валюты. Он также выразил мнение, что у России нет планов поглотить Беларусь.
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