Молдавия выбрала парламент, но не правящую коалицию

В результате выборов, состоявших в воскресенье, 24 февраля, в парламент Молдавии прошли четыре партии - социалисты, Демократическая партия (ДПМ), блок ACUM и партия "Шор". Мандаты впервые распределялись по смешанной системе - 50 депутатов из 101-го были избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам. По данным ЦИК, на избирательные участка в стране и за рубежом пришли чуть меньше половины жителей страны, имеющих право голоса, - 49,2%. Это самая низкая явка за всю историю постсоветской Молдавии.

Главная интрига после подсчета голосов - кто и в каком составе сформирует правительственное большинство. Ведь в канун голосования все попавшие в парламент партии, кроме ДПМ, неоднократно делали заявления, что не станут вступать в коалиции друг с другом. Как дальше будут развиваться события, и каким путем пойдет Молдавия, DW выясняла с помощью экспертов.

Расклад сил в парламенте Молдавии

Самой крупной в новом составе парламента станет фракция социалистов президента Игоря Додона. По предварительным данным, она получит 33-34 мандата. Эта пропрезидентская партия, выступающая за дружбу с Россией и вхождение Молдавии в Евразийский экономический союз.

Правящая Демпартия пока рассчитывает на 31 мандат. ДПМ декларирует проевропейский путь развития. Однако за последний год решения, вынесенные парламентским большинством, в котором у демократов было 42 мандата, а также действия их правительства неоднократно подвергались критике со стороны европейских структур. Так, в 2018 году ЕС принял решение заморозить макрофинансовую помощь Кишиневу из-за низких темпов реформирования судебной системы, затягивания расследования о выводе из банков страны в офшоры миллиарда долларов, а также из-за проблем с демократией.

Избирательный блок ACUM во главе с лидерами партий "Действие и солидарность" Майей Санду и "Достоинство и правда" Андреем Нэстасе провел в парламент 26-27 депутатов. Лидеры ACUM ориентируются на Европу и США. В программе обеих партий, входящих в избирательный блок, значится борьба с коррупцией, укрепление дружбы с Румынией и евроинтеграция.

У партии "Шор" будет 7-8 депутатских мест. В основе ее программы вопросы социальной политики. Лидер партии Илан Шор в 2017 году был осужден судом первой инстанции на 7,5 лет тюрьмы. Его признали виновным в выводе из молдавских банков в офшоры 5 миллиардов леев в 2014 году. Шор приговор обжаловал и до вынесения вердикта судом вышестоящей инстанции, которое постоянно откладывается, пока остается на свободе.

Социалисты и ACUM могут нарушить планы Демпартии

Ни одна из прошедших в парламент партий не получила большинства, необходимого для формирования правящей коалиции. Создание правительства оказалось под большим вопросом: только демократы сегодня готовы идти на любые переговоры.

"У нас нет гордости, обид, предубеждений. Мы пойдем на эти переговоры и выдвинем на первый план не разногласия в доктринах, а интересы граждан, чтобы дать им компетентное правительство, способное сделать их жизнь лучше", - заявил на брифинге 25 февраля лидер ДПМ Влад Плахотнюк, которого оппозиция и СМИ обвиняют в контроле над важнейшими госинститутами страны.

Однако в ходе предвыборной кампании и социалисты, и представители блока ACUM неоднократно заявляли о невозможности коалиции с демократами. Никто из экспертов не берется делать прогноз о том, что будет дальше. По мнению Зураба Тодуа, теоретически у ПСРМ и блока правых партий ACUM есть превосходная возможность поломать планы демократов и "создать временную коалицию с целью освобождения госструктур от захвата". Именно эта задача отвечала бы интересам большинства граждан страны, уверен эксперт: "Однако лидерам партий необходимо проявить политическую мудрость и преодолеть глупые предрассудки. Не уверен, что они смогут это сделать".

В поисках партнеров по правящей коалиции

Доктор истории, политический аналитик Руслан Шевченко считает, что, теоретически один из вариантов парламентского большинства - коалиция демократов с социалистами. "Правда, это чревато для ПСРМ потерей электората", - предупреждает эксперт.

Избирателям ПСРМ кандидаты-социалисты обещали восстановить хорошие отношения с Россией, вернуть в эфир запрещенные в прошлом году новостные передачи и политические ток-шоу российского телевидения, обеспечить реальное функционирование русского языка как языка межнационального общения. А демократы проводят общие с Румынией заседания Кабминов, дружат с НАТО и не пускают в страну российских журналистов и политологов.

Поэтому, подытоживает Шевченко в комментарии для DW, скорее всего, ДПМ будет искать союзников среди партий правого блока ACUM: "Если же не договорится с его лидерами, будет стараться перетащить в свою фракцию несколько рядовых депутатов, чтобы показать внешним партнерам, что демократы сохраняют европейский курс и с ними можно иметь дело".

Но дело в том, что 21 февраля лидеры блока ACUM торжественно подписали в Кишиневе декларацию о том, что не будут вступать в парламентскую коалицию ни с демократами, ни с социалистами, ни с партией "Шор".

Возможны досрочные парламентские выборы

Между тем президент Игорь Додон не исключает любого варианта развития событий. До 13-15 марта уполномоченные структуры должны рассмотреть все жалобы, связанные с процессом голосования, и признать или не признать его результаты.

"Если выборы будут признаны, и какие-то партии будут готовы создать парламентское большинство, тогда, после консультаций, я буду готов выдвинуть кандидатуру премьер-министра", - сообщил Додон. Если же консенсус между партиями достигнуть не удастся, президент будет "выступать за скорейший роспуск этого парламента и досрочные парламентские выборы". По словам Додона, они должны пройти как можно скорее. Идеально - в начале лета вместе с местными выборами.