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Азербайджан значительно увеличит добычу газа
18:45 21.02.2019 |
Азербайджан ожидает в 2019 году увеличения производства газа в стране на 20 процентов.
Об этом пишет «Терминал» со ссылкой на азербайджанскую госкомпанию SOCAR.
Что касается добычи нефти, то в SOCAR отметили, что этот показатель, как ожидается, останется на стабильном уровне по сравнению с прошлым годом.
В прошлом году добыча нефти в стране составила 38,8 миллиона тонн (рост на 0,3 процента).
Как ранее сообщало министерство энергетики Азербайджана, добытый в прошлом году объем нефти на 849,9 тысяч тонн превысил прогнозируемые показатели. Большая часть добытой за год нефти пришлась на блок месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» - 28,7 миллиона тонн (сокращение за год на 184,4 тысячи тонн).
В 2018 году объем добычи газа в Азербайджане составил 30,42 миллиарда кубометров, что на 6,4 процента больше показателя предшествовавшего года. Однако в январе 2019 года добыча газа в стране резко увеличилась - на 23,1 процента, до почти 3,06 миллиарда кубометров. Добыча товарного газа за тот же период составила 1,99 миллиарда кубометров (рост за год на 26,4 процента).
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