Военнослужащим РФ запретили пользоваться гаджетами

Госдума РФ одобрила запрет на размещение в интернете информации о себе, своих родственниках, сослуживцах, командовании или расположении воинских частей, а также распространение аудио-, фото-, видеоматериалов и данных геолокации.

Соответствующие поправки были внесены в закон "О статусе военнослужащих" во вторник, 19 февраля, по итогам третьего, окончательного, чтения. В пояснительной записке отмечается, что данные нормы были предложены "в том числе" по итогам действий ВС России в Сирии.

В качестве основного повода принятия ограничений на размещение различной информации военнослужащими указывается потенциальная угроза, которую представляет подобная практика ввиду "особого интереса" к данной информации для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

"Анализ деятельности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирийской Арабской Республике, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, размещенная военнослужащими в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в средствах массовой информации, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации".

В документе также отмечается, что ограничение касается только ситуаций, связанных с исполнением "отдельных обязанностей военной службы, например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части". За нарушение запрета военнослужащие могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношении контрактников могут быть "применены меры по досрочному увольнению".

В комментариях ряду СМИ представители комитета Госдумы по обороны отметили, что ограничения не касаются обычных кнопочных телефонов без фотокамер.

Среди примеров несанкционированного распространения информации в интернете, которая ставит под угрозу жизнь военнослужащих, можно отметить скандал с фитнес-приложением Strava. В конце января 2018 г. аналитик организации Institute for United Conflict Analysts Натан Рузер отметил, что в результате публикации Strava данных военнослужащих США были рассекречены координаты ряда военных баз США, а также детали передвижений солдат в местах военных конфликтов.