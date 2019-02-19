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Запуск серийного производства российского самолета МС-21 отложили из-за санкций США
09:33 19.02.2019 |
Запуск в серийное производство российского пассажирского самолета МС-21 отложили на конец 2020 году из-за влияния американских санкций.
Об этом сообщил глава российской компании "Ростех" Сергей Чемезов, пишет Reuters со ссылкой на российские СМИ.
"В связи с тем, что американцы остановили поставки композитных материалов, мы переходим на свои", - сказал он.
По словам Чемезова, сейчас завершаются испытания материалов российского производства, поэтому срок запуска МС-21 в серийное производство "несколько откладывается".
"Мы должны были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас сроки сдвигаются где-то на конец 2020 года", - добавил он.
В январе стало известно, что к прекращению поставок композитных материалов для крыла МС-21 привели санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации "Ростех".
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