Три дня в Сочи. Чем закончился интим Путина и Лукашенко

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Долгие переговоры Лукашенко и Путина в Сочи закончились привычно закономерно: сохранением модели отношений "нефть в обмен на поцелуи". Правда, и нефти уже куда меньше, и поцелуи не такие горячие, но в целом "бацька" добился своего.

Со второй половины прошлого года у начальника Беларуси жизнь очень насыщенная. Ему приходится очень часто, порой по несколько раз в месяц, встречаться с Владимиром Путиным. Сперва Лукашенко пытался договориться о том, чтобы ему просто вернули экономические субсидии (на $10 млрд в год в разных формах), которыми Кремль последние 25 лет подкармливал застрявшую в квазисоциализме "уникальную белорусскую модель".

Но в какой-то момент - примерно с октября 2018 г. - пришлось уже отбиваться от желания Москвы резко ускорить белорусско-российскую интеграцию вплоть до слияния в единое государство. Собственно, Лукашенко сам предложил Москве такой сценарий в конце 90-х, рассчитывая на волне народной популярности обосноваться на кремлевском престоле.

Однако его подстерег "нежданчик" в лице неприметного полковника КГБ, так что с 2000-го Александр Григорьевич стал ярым поборником того самого белорусского суверенитета, сторонников которого он сам истреблял еще годом ранее. Вялотекущая интеграция двух стран к 2007 г. и вовсе остановилась. Но договор о Союзном государстве Беларуси и России, подписанный в декабре 1999-го, никуда не делся. Вот осенью 2018-го в Москве его вспомнили и предъявили: "Хочешь российские субсидии кушать - будешь Вову с Димой слушать!"

Так что последние как минимум семь встреч с главой РФ, включая переговоры правительств, в расширенном составе, в узком составе, с глазу на глаз и т. д., Александр Лукашенко пытался добиться хотя бы частичного возвращения статус-кво: Россия не настаивает на такой уж быстрой интеграции в единое государство, зато сохраняет экономическую поддержку.

Судя по событиям последних трех дней, Александр Григорьевич, как обычно, добился от Москвы того, чего хотел. Пусть намного большими усилиями и ценой немалых потерь.

Пока вырисовывается такая ситуация: Россия не будет настаивать на быстрой интеграции в рамках Союзного государства. Более того, вопрос единого государства президенты Беларуси и России вообще пообещали оставить своим преемникам, то есть отложили в такой долгий ящик, что задней стенки не видать.

Сам Лукашенко высказался об этом так: "Мы откровенно друг другу говорим, что мы же не вечные, мы когда-то уйдем. А что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику? Это тоже нас как политиков не может не волновать". Также он подтвердил, что настроен на объединение с Россией.

"Я выскажу свое мнение, думаю, мой коллега и мой друг (Владимир Путин) согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы, - сказал Лукашенко, обращаясь к журналистам. - Слушайте, мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Если люди не готовы, то какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то".

В воздухе осталась витать недоговоренная мысль: "Объединимся, конечно, но только не пока я у власти".

Пока неясно, смог ли белорусский президент добиться от российского коллеги компенсации "налогового маневра", проводимого в РФ. Иными словами, сохранить ту выгоду, которую Беларусь имела, получая российскую нефть без 30%-ной экспортной пошлины. Вполне вероятно, что не получилось. Но Россия все равно поддержит белорусскую экономику, распахнув перед белорусскими предприятиями свой рынок.

А именно: Беларусь и Россия подписали дорожную карту по процедуре снятия взаимных ограничений на поставки продукции животноводства на 2019 г. То есть белорусское молоко, сыры, яйца, мясо и т. д. пойдут в Россию без всяких барьеров. На практике это означает, что и колхозно-совхозная система белорусского АПК реформироваться не будет, ведь все ее убытки покроются поступлениями от экспорта в Россию, куда уходит более 80% производимого в Беларуси продовольствия.

"Какие бы ни были конфликты и скандалы, помнить должны, что мы никогда россиянам не будем поставлять ни плохую водку, ни плохую закуску, вы это должны четко понимать", - резюмировал Лукашенко, обращаясь к Путину.

По крайней мере, Украина может - пока! - вздохнуть спокойнее. Скорее всего, за ближайшие несколько лет Беларусь не станет Россией, прямой угрозы с севера не будет.