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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Армения после революции: что изменила победа Никола Пашиняна

 Ричард Гирагосян, "Украинская призма"

С момента победы армянской революции прошло два месяца. Новое правительство уже успело анонсировать масштабные реформы, однако внешний курс Еревана остался неизменным - Киев уже ощутил это во время голосований в ООН, где Армения, как и ранее, поддержала РФ.

А что изменилось за это время внутри страны?

Под ударом завышенных ожиданий

Для Армении победа десятков тысяч мирных демонстрантов в апреле 2018 года и вынужденная отставка премьер-министра Сержа Саргсяна стала уникальной демонстрацией "силы народа".

Этот успех имел продолжение, когда лидер оппозиции Никол Пашинян смог вытеснить из власти правящую Республиканскую партию и безвозвратно изменить политический ландшафт Армении.

Внеочередные парламентские выборы стали для Пашиняна возможностью максимально капитализировать и свой стремительный политический взлет, и быстрое падение популярности некогда правящей Республиканской партии. И несмотря на то, что партия была у власти более десяти лет, по результатам выборов дискредитированные республиканцы не смогли даже преодолеть порог, чтобы остаться в новом парламенте.

Хотя Пашинян с легкостью сохранил пост премьер-министра, его партия "Мой шаг" снова повторяет неформальную традицию однопартийного правления - блок полностью доминирует в новом парламенте, занимая 88 из 132 мест.

Принимая во внимание неопытность нового правительства и в особенности учитывая завышенные ожидания общественности, последующие месяцы станут важным испытанием новой власти и проверкой ее лидерских качеств и политической рассудительности.

И каким бы впечатляющим достижением ни была победа над старым режимом, настоящие задачи управления государством, включая необходимость компромисса и уступок, сейчас являются гораздо более пугающими и сложными вызовами для Армении.

Они станут для нового правительства испытанием на решительность.

Для правительства Пашиняна приоритетом всегда называлась внутренняя политика. Приоритетами правительства были названы усиление демократии и реформирование закрытой политической системы.

Страна по-прежнему страдает от институциональной слабости и уязвимости. Эта слабость наиболее очевидна в отсутствии по-настоящему независимой судебной системы и реального верховенства права.

Уязвим и новый парламент - более трех четвертей недавно избранных депутатов впервые стали депутатами и впервые имеют дело с законотворчеством.

Несмотря на энергию, энтузиазм и искренность этой группы новых парламентариев, на этап становления понадобится много времени и усилий. А принимая во внимание опасно завышенные и не всегда резонные ожидания большинства населения, время как раз и является дефицитным ресурсом.

Удар от Евразийского союза

У правительства мало времени и в более широком смысле. Нужно быстро решать проблемы экономической реальности: ускорить уже начатую борьбу с коррупцией, избавиться от чрезмерной доли рынка и товарных картелей предыдущей олигархической системы и установить равные условия для бизнеса.

Более того, серьезно стоит проблема бедности: каждый третий житель Армении живет за официальной чертой бедности, и правительство не предпринимает никаких существенных шагов для решения этой проблемы.

Учитывая напряженный инвестиционный климат и отсутствие доверия инвесторов, экономические перспективы Армении остаются достаточно мрачными.

К существующим проблемам стоит добавить и перспективу очередного торгового конфликта в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), членом котрого является Армения.

В ближайшие годы закончится срок действия ряда льгот на более высокие тарифы для членов ЕАЭС.

Торговые тарифы поднимутся на более чем 800 армянских товаров и продуктов, что крайне негативно повлияет на армянскую экономику.

В такой ситуации правительству уже сейчас необходимо определиться со стратегией минимизации этого ущерба. На сегодняшний день армянское правительство еще не приняло окончательного решения - оспаривать ли окончание льготного периода и пытаться провести повторные переговоры о продлении льгот, либо придумать план, как справиться с давлением на экспортеров.

Между Москвой и Пекином

Хотя армянское правительство концентрируется на внутренних реформах, давление вопросов внешней политики будет лишь усугубляться.

Стоит упомянуть неожиданно ускорившийся мирный процесс по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Для армянской стороны риск слишком быстрого продвижения в вопросе решения этого конфликта уже вызвал негативную реакцию как внутри самой Армении, так и в самом Карабахе.

Отсутствие опыта у премьер-министра как в качестве военного лидера, так и в качестве бескомпромиссного националиста лишь усугубляют недоверие и беспокойство, порождая предположения про "опасные уступки" и "предательство".

Но наделенное политической легитимностью и поддержкой населения, армянское правительство, скорее всего, даст отпор таким обвинениям и продолжит свое участие в разрешении конфликта дипломатическим путем.

Не меньшая проблема - отношения с Россией.

Самым непростым заданием будет справиться с российскими опасениями и уменьшить в глазах Кремля важность опасного прецедента, которым для Москвы является победа "власти народа" в Армении.

Для такого небольшого государства как Армения внешняя политика таит в себе значительно больше нюансов и тонкостей, чем может показаться на первый взгляд. Стране приходится двигаться по курсу с четырьмя разными направлениями: углублять политические и экономические связи с Европейским Союзом, поддерживать тесные контакты с США, развивать торговлю с соседним Ираном и искать способ избавиться от излишней зависимости от России, на данный момент основного партнера в сферах торговли и безопасности.

Хотя Россия и остается самым важным партнером Армении в сфере безопасности, для армянского правительства чрезмерная зависимость страны от РФ требует коррекции политического курса.

Решить эту задачу Армения пытается, развивая сотрудничество с Китаем.

Привлекательность китайских капитальных инвестиций в инфраструктуру является уже очевидной в армянском проекте "Север-Юг", который был запущен с помощью Азиатского банка развития (АБР). Проект нацелен на расширение и модернизацию сети армянских магистралей до Грузии на севере и до Ирана на юге страны.

Стремление Армении углубить военные связи с Китаем также таят и потенциально серьезные вызовы - Москва пристально следит за Пекином с определенной долей беспокойства.

Впрочем, связи с Китаем, с российской точки зрения, являются более приемлемыми и менее опасными, чем связи с Западом.

Автор: Ричард Гирагосян, директор Центра региональных исследований (Ереван, Армения), ассоциированный эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"

Текст подготовлен в рамках проекта EaP Think Bridge, реализуемого Советом внешней политики "Украинская призма" при поддержке ЕС, Международного фонда "Відродження" и проекта "Общественная синергия"
По материалам: Европейская правда
 

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