В РФ впервые возбудили дело о вовлечении подростков в митинги

Трое волонтеров штаба Алексея Навального в Калининграде устроили акцию против пыток. В отношении одного из участников, Ивана Лузина, было возбуждено административное дело по статье о вовлечении несовершеннолетних в митинги. Как сообщает во вторник, 12 февраля, проект "Апология протеста", это стало первым случаем судопроизводства по закону, принятому в конце декабря 2018 года.

Активисты 7 февраля устроили пикет в поддержку фигуранта дела "Сети" Виктора Филенкова и лидера БАРС Александра Орлушевича. Пикетчиков задержали практически сразу после начала акции. Позднее несовершеннолетних Алину С. и Анастасию Л. отпустили из ОВД с протоколами, Лузин остается задержанным до проведения суда. Помимо прочего, активиста обвиняют и в "проведении пикета без подачи уведомления в органы власти".

В декабре 2018 года президент Росси Путин подписал законопроект об административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Его внесли в Госдуму в мае 2018 года в связи с митингом Навального, приуроченном к инаугурации Путина. На протестных акциях по всей России были задержаны более полутора тысяч человек, многие их них были несовершеннолетними.