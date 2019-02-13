Агентство Moody's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня

Агентство Moody's в пятницу, 8 февраля, повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня и изменило прогноз с "позитивного" на "стабильный". Повышение рейтинга с уровня Ba1 до Baa3 "отражает положительное влияние политики последних лет", нацеленной на "укрепление государственных финансов", а также на "снижение уязвимости страны от внешнего воздействия, включая новые санкции", говорится в пресс-релизе агентства.

Способность российских властей выдерживать внешние шоки улучшилась с момента понижения суверенного рейтинга до уровня Ba1 в 2015 году, отмечает Moody's. Аналитики подчеркивают, что ряд финансовых показателей сейчас более устойчив, чем в 2014 году, когда в отношении России были введены санкции. Так, золотовалютные резервы РФ покрывают 80% ее внешнего долга по сравнению с 57% в 2014 году, сообщает агентство.

По мнению аналитиков Moody's, высока вероятность, что Конгресс США в предстоящие месяцы введет новые санкции против Москвы. Эксперты допускают, что американским инвесторам запретят покупать российские гособлигации и бумаги ряда госбанков, а также владеть ими. Однако влияние предполагаемых санкций "можно сдержать без материального ущерба для кредитного профиля страны", сообщается в документе.