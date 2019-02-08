ГРУ пробовало убить Новичком оружейного барона: расследование

Рассекреченный на днях третий член группы покушения на экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, некто "Сергей Федотов", связан с более ранним инцидентом с использованием боевого яда Новичок. Весной 2015 года он посещал Болгарию как раз в те дни, когда там отравили местного оружейного бизнесмена Емельяна Гебрева - он занимался поставками вооружений Украине, говорится в совместном расследовании группы Bellingcat и издания The Insider.

45-летний "Федотов" активно ездил по Европе, Азии и Ближнему Востоку, "часто оказываясь в горячих точках накануне каких-то событий, которые затем попадали в СМИ".

"Но путешествие "Федотова" в Болгарию в апреле 2015 года стоит особняком из-за того, что оно загадочно похоже на события вокруг отравления Скрипаля", - пишут расследователи.

24 апреля того года он прибыл на курорт Бургас. 30 апреля должен был улететь в Москву из Софии, но на рейсе его не было. Вместо этого вечером 28 апреля он объявился в аэропорту Стамбула, где в последнюю минуту купил билет до Москвы.

Ранее в тот же день Гебрев был госпитализирован после того, как потерял сознание в лобби софийского отеля. Бизнесмен впал в кому. Медики выяснили, что яд был применен либо 27, либо 28 апреля.

Примерно в то же время загадочное недомогание подкосило его старшего сына и одного из сотрудников компании Гебрева.

Лаборатория Verifin в Университете Хельсинки узнала, что в отравляющем веществе были органофосфаты: сильнейший пестицид и еще один препарат, который не удалось идентифицировать стандартными средствами анализа.

Спустя месяц Гебрева спасли, но в конце мая ему снова стало плохо, после чего он опять оказался в госпитале. Интересно, что 24 мая 2015 года "Федотов" вернулся в Болгарию прямым рейсом из Москвы, но на забронированном обратном рейсе 28 мая снова не появился. 30 мая он улетел домой из соседней Сербии.

"События вокруг Гебрева сильно похожи на то, что происходило вокруг Скрипаля", - пишут расследователи.

Гебрев затруднился ответить на вопрос, почему на него могло открыть "охоту" ГРУ. Один из ведущих предпринимателей Болгарии в сфере оборонного производства и экспорта считает, что не сделал ничего такого, чем мог "прогневить" иностранную военную разведку.

В то же время он признал, что версия расследователей - наиболее правдоподобное объяснение тайны его отравления, так как трехлетнее болгарское расследование не выявило никаких улик или подозреваемых.

Гебрев назвал две возможные причины, по которым он мог стать мишенью для ГРУ: экспорт его компанией специализированного оборонного оборудования в Украину и возможный интерес России к подконтрольному ему заводу по производству оружия стратегической важности для Болгарии и НАТО.

Расследователи утверждают, что топ-офицер ГРУ ходит под псевдонимом "Федотов" с 2010 года: он получил агентурное имя тогда, когда и "Александр Петров" с "Русланом Бошировым" - основными фигурантами инцидента в Солсбери.