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Группа Bellingcat сообщила подробности о паспортах наемников ЧВК Вагнера
08:26 08.02.2019 |
Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера получают паспорта в том же паспортном столе, что и сотрудники Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ). Об этом сообщила расследовательская группа Bellingcat в четверг, 7 февраля.
Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала 28 января списки с именами, датами рождения и номерами паспортов предполагаемых наемников ЧВК Вагнера. Представители СБУ заявили на пресс-конференции, что эти данные удалось добыть, получив списки пассажиров самолетов Минобороны России. Во всех случаях паспорта выдавало управление ФМС 770001, отметили в СБУ. По информации Bellingcat, паспорта в этом управлении получают либо привилегированные лица за взятку, либо представители силовых органов.
Аэропорт Краснодара и база "вагнеровцев"
Расследователи проверили представленные номера паспортов по базе данных внутрироссийских авиарейсов. Из 11 попыток им "удалось найти семь имен из списка СБУ" - либо по номерам внутренних паспортов, либо по соответствию ФИО и даты рождения. При этом "для всех семерых в записях о внутренних авиаперелетах фигурировало одно и то же место назначения" - аэропорт Краснодара, подчеркивает Bellingcat.
В получасе езды от аэропорта находится хутор Молькино. По данным российских журналистов, около него расположена база подготовки сотрудников ЧВК Вагнера.
По словам расследовательской группы, обнаруженная информация "косвенно подтверждает заявление СБУ", что "лица, установленные на пресс-конференции, относятся к ЧВК Вагнера". "По крайней мере некоторые сотрудники этой ЧВК получили паспорта в том же органе, что выдает паспорта прикрытия" агентам ГУ Генштаба ВС России, отмечает Bellingcat. Подобная массовая выдача документов возможна лишь "при активном одобрении государственных органов", говорится в расследовании.
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