Росстат заявил о резком росте ВВП. Почему экономисты удивляются?

Яна Милюкова, Ольга Шамина / Би-би-си

По данным Росстата, ВВП России в 2018 году вырос на 2,3% против роста на 1,6% годом ранее. Если это так, то это максимальный рост за последние шесть лет. Однако экономисты очень сомневаются в выводах статистического ведомства.

По данным Росстата, который опубликовал свою оценку в понедельник, наибольший вклад в общий рост внесли сектор добычи полезных ископаемых, строительство, деятельности гостиниц и предприятий общепита, страховой и финансовый бизнес и госсектор.

Экономика России показала лучшие результаты с 2013 года

Темпы роста ВВП, %

"Цифры оказались выше ожиданий всех, включая минэкономики, центрального банка и аналитиков инвестиционных банков, - удивляется главный экономист банка "Уралсиба" Алексей Девятов. - Пока трудно сказать, что именно стало причиной".

Сильно выше прогнозов

Главный экономист ВЭБ Андрей Клепач оценивает рост ВВП России в 2018 году на уровне 1,5%.

"Мои оценки показывают, что он примерно такой и есть. Всему остальному я пока не склонен доверять", - сказал он ТАСС.

Рост экономики, зафиксированный Росстатом, оказался выше большинство прогнозов.

Центральный банк России прогнозировал рост экономики в 1,5-2% в 2018 году. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью называла эти темпы роста потенциалом российской экономики, то есть экономика не может без перегрева расти быстрее, а чтобы ускорить ее рост, необходимы реформы.

Оценка Росстата темпов роста российской экономики выше других прогнозов и оценок

Темпы роста ВВП, %

В МВФ оценивают темпы роста в 2018 году в 1,7%.

Во Всемирном банке полагают, что экономики России в 2018-2020 годах не будет расти быстрее, чем на 1,5-1,8%.

Первая оценка ВВП за 2018 год оптимистичнее прогноза курирующего госстатистику министерства экономического развития и выше оценок министра экономики Максима Орешкина.

В последней версии прогноза до 2024 года от октября 2018 года министерство рассчитывало, что ВВП по итогам года вырастет на 1,8%, а роста в 2% она должна было достигнуть только в 2020 году. В январе этого года министерство пересмотрело прогноз по росту ВВП до 2%.

О росте в 2% в 2018 году министр Орешкин заявил и в интервью Блумберг ТВ.

"За последние несколько лет нам удалось достичь устойчивого, стабильного роста, и он продолжается. В пересчете на душу населения это именно те темпы, которыми растет весь мир", - говорил министр.

Позитивным данным по росту российской экономики предшествовал пересмотр данных по строительному сектору в 2018 году. Не исключено, что именно эти и объясняется такой рост ВВП, которого никто не ожидал, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.

Девятов из "Уралсиба" тоже не исключает, что именно пересмотром данных по строительному сектору объясняется такой рост ВВП в 2018 году.

Строительный бум

В январе Росстат кардинально пересмотрел динамику объема строительных работ за 2018 год. Если предыдущая оценка за 11 месяцев составляла 0,5% в годовом выражении. То после пересмотра рост за тот же период составил 5,7%, а в целом за год уже 5,3%.

Такой строительный бум вызвал недоумение у ряда аналитиков. А минэкономразвития даже опубликовало пояснения по этому поводу. Документ с пояснениями назывался "О пересмотре динамики строительства за 2018 год или Разгадка инвестиционной загадки".

Из документа следовало, что обновленные данные Росстата по стройке объясняются уточнением статистики в этом секторе в Ямало-Ненецком автономном округе. Почему именно уточнили данные по Ямалу, в документе не говорилось. Крупнейшая стройка на Ямале - завод "Новатэка" "Ямал СПГ". В декабре 2018 года завод вышел на полную мощность.

Кроме того, уточненные данные по стройке объясняли еще и неожиданно резкий рост инвестиций в третьем квартале.

"Согласно данным Росстата, темп роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале 2018 года составил 5,2 %, в то время как минэкономразвития России прогнозировало соответствующий темп роста в диапазоне 1,8-2,3 % год к году", - говорилось в пояснениях министерства.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова не исключает, что часть роста связана с ускорением инвестиций, а часть - с динамикой запасов.

"Предположить, что компании наращивают запасы в условиях, когда мы выходим из электорального цикла, мне кажется не очень реалистичной предпосылкой", - рассуждает Орлова. По ее словам, ускорение экономики точно не может быть связано с ростом потребления населения. Хотя последние годы именно оно - основной драйвер для экономики России.

"Разбивку ВВП дают весной, я не знаю, как они могли в начале февраля все посчитать. Такого никогда не было. Это какая-то новая реальность", - полагает Орлова.

В любом случае, проверить цифры Росстата практически невозможно, "поскольку никто не имеет доступа к такому количеству первичных документов", признает Девятов. "Приходится доверять тому, что есть, и пытаться искать какие-то объяснения", - резюмирует он.