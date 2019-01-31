В Беларуси ввели плату за проведение уличных акций

Только за милицейское сопровождение акции в Куропатах, проходившей в октябре 2018-го, сейчас организаторам пришлось бы заплатить 1555 евро.

Негосударственные уличные мероприятия - акции протеста, демонстрации, пикеты, посвященные важным датам, концерты и т.д. в Беларуси стали платными. Их организаторы должны будут платить деньги за услуги по охране общественного порядка и нести расходы, связанные с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия. О соответствующем постановлении правительства страны стало известно в конце января. К чему это приведет?

Неподъемные для оппозиции цены на уличные акции

Представители оппозиции опасаются того, что такие расходы им будут не по карману. Еще до введения нынешних тарифов на уличные акции демократические силы собирались провести в марте этого года уличные мероприятия к 101-й годовщине независимости Белорусской народной республики (БНР).

Председатель Движения "За свободу" Юрий Губаревич подсчитал, что такая акция, например, возле Оперного театра в Минске обошлась бы организаторам в 9562,5 белорусских рубля (почти 300.000 российских рублей или 3890 евро), а это по белорусским меркам достаточно большая сумма.

При этом демократические организации хотели сами обеспечивать общественный порядок и чистить территорию, где проходят акции, но власти такую инициативу отвергли. Высокие расценки, считают эксперты, направлены на снижение уличной активности демократических организаций, испытывающих нынче большие финансовые трудности. Например, оппозиционный Белорусский народный фронт имеет серьезные проблемы с оплатой офиса.

Сколько стоит акция протеста в Беларуси?

За что же придется платить деньги? Прежде всего, организатор уличной акции оплачивает услуги милиции по охране общественного порядка в следующих размерах: за мероприятие численностью до 10 человек - 3 базовые величины (около 31 евро в пересчете); до 100 человек - 25 базовых величин (около 260 евро); до 1000 человек - 150 базовых величин (около 1555 евро); более 1000 участников - 250 базовых величин (более 2590 евро).

По мнению политолога Валерия Карбалевича, определить приблизительное количество участников будущих акций несложно, исходя из опыта прошлых подобных мероприятий. Подсчетом может заниматься сама милиция, и если количество участников превысит заявленное число, то сотрудники правоохранительных органов по завершении акции могут выставить организаторам дополнительный счет.

Кроме того, как указывается в постановлении правительства, организаторы уличных мероприятий оплачивают "расходы на зарплату, обязательные страховые взносы, налоги и сборы, предметы снабжения и материалов, в том числе лекарств".

Как отмечают белорусские эксперты, организаторы и участники уличных мероприятий являются налогоплательщиками, а сотрудники правоохранительных органов, как и медики, и коммунальщики, финансируются из бюджета, то есть за счет этих же налогоплательщиков. Поэтому возникает вопрос, на каком основании организаторы акций должны еще раз оплачивать работу государственных структур, уже получающих за нее бюджетные средства?

Как нововведение ограничивает права белорусов

Валерий Карбалевич называет введение этих тарифов налогом на уличные акции, на общественную активность. "Это покушение власти на гражданские и политические права человека с целью их, по возможности, максимального затруднения. В мире есть разный опыт, Беларусь же в этом плане идет своим путем ограничения политических свобод", - констатирует Карбалевич.

В то же время руководитель Белорусского Хельсинкского комитета юрист Олег Гулак обращает внимание, что это постановление правительства не должно распространяться на уличные мероприятия во время кампаний по выборам президента и парламента. "Мероприятия, которые проводятся в рамках Избирательного кодекса, под это постановление не попадают. Все эти мероприятия являются бесплатными", - отметил Гулак.