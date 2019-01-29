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Реальные доходы россиян сократились пятый год подряд
08:32 28.01.2019 |
Реальные доходы россиян в 2018 году снизились пятый год подряд вопреки прогнозам правительства.
Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики, передает "Интерфакс".
Реальные располагаемые денежные доходы населения России в декабре 2018 года выросли на 0,1% по сравнению с декабрем 2017 года после снижения, согласно уточненным данным, на 3,1% в ноябре и роста на 0,3% в октябре.
В целом за 2018 год доходы снизились на 0,2% в реальном выражении по сравнению с 2017 годом.
Таким образом, формально 2018 год стал пятым годом подряд снижения реальных доходов населения в РФ - в 2017 году доходы снизились на 1,2%, в 2016 году упали на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году было зафиксировано падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
Последний раз реальные доходы населения выросли в 2013 году на 4%. Снижение реальных доходов населения в 2018 году стало неожиданным для российского правительства, которое в базовом сценарии прогноза ожидало их рост на 3,4%.
В 2019 году правительство РФ прогнозирует рост реальных доходов населения на 1%.
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