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Навальный основал собственный профсоюз
16:55 24.01.2019 |
Российский оппозиционер Алексей Навальный в четверг, 24 января, объявил о создании профсоюза, который будет бороться за увеличение зарплаты бюджетникам. На первом этапе Навальный собирается защищать интересы 6 миллионов граждан России, зарплата которых привязана к средней зарплате в регионе. По словам оппозиционера, этим людям не доплачивают.
"Мы видим три проблемы: людей обманывают и недоплачивают им, люди сами не знают, какая им положена зарплата, люди боятся и не знают, с чего начать, защищая свои права", - написал Навальный, представляя проект на своем сайте.
Майские указы не выполнены
По словам Навального, повышение зарплат бюджетникам было заложено в майских указах Путина 2012 года, правительство уже отчиталось об их исполнении, но на практике люди не получают заложенную в бюджетах зарплату.
"Я подчеркиваю, что проект неполитический в том плане, что тут никто не должен любить меня и не любить Путина. Если губернатор выполняет майские указы и платит сколько надо - хвалим. Не платит - мочим. Стал платить после того, как мочили - снова хвалим", - пишет Алексей Навальный.
Предвосхищая обвинения в том, что он собирается пиариться на бюджетниках, Навальный подчеркнул, что как политик "представляет интересы определенной группы населения и работает на нее, надеясь получить поддержку". "Всё по-честному. Мы работаем, вы оцениваете. Если мы работаем в ваших интересах лучше, чем остальные, то мы рассчитываем на вашу поддержку", - написал он.
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