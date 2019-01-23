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Загоревшиеся в Черном море танкеры были под санкциями США
08:12 23.01.2019 |
Танкеры "Маэстро" и "Канди" , ходившие под флагом Танзании и загоревшиеся 21 января в районе Керченского пролива, находились в санкционном списке США, сообщает во вторник, 22 января, агентство Reuters. Они были внесены в список в прошлом году за то, что осуществляли поставки топлива в Сирию.
Как заявили в Минфине США, компаниям, которые будут сотрудничать с попавшими под ограничения судами, также грозят штрафные меры. По информации Reuters, владельцы газового терминала "Мактрен-Нафта" запретили танкеру "Маэстро" подойти к причалу в порту Темрюк в Краснодарском крае. В связи с этим экипажи попытались осуществить прямую перекачку топлива с судно на судно. Выполнение этой рискованной операции во время шторма, по-видимому, и стало причиной пожара.
Согласно данным сервиса ClipperData, танкер "Канди" (прежде он назывался "Венис" и именно под этим названием был внесен в санкционный список США) загрузил в Темрюке 30 тысяч баррелей СПГ с тем чтобы отправиться в Ливан, пишет Financial Times. Однако вместо этого суда, по всей видимости, прибегли к опасной процедуре перегрузки топлива в открытом море.
Сообщалось, что на двух танкерах находилось 32 человека - граждане Турции и Индии. По последним данным, 14 моряков были спасены, 10 признаны погибшими и еще 10 - пропавшими без вести. По сведениям Reuters, "Канди" принадлежит компании Milano Shipping, а "Маэстро" - Maestro Shipping, однако конечным собственником является турецкая компания Milenyum Denizcilik Gemi, попавшая под американские санкции в 2015 году за организацию поставок сжиженного нефтяного газа и дизельного топлива в районы, контролируемые сирийским правительством.
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