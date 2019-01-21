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В Узбекистане разрешат приватизировать землю
12:39 21.01.2019 |
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев распорядился за 2 месяца разработать закон о начале приватизации земли в стране, сообщается в постановление главы государства.
Глава государства распорядился начать приватизацию земли с 1 июля 2019 г. Физлица смогут приватизировать участки земли, предоставленные для жилищного строительства, и участки с уже построенными домами.
Юрлица получат право приватизировать земли, на которых расположено имущество организаций.
После приватизации земельные участки станут собственностью владельцев и получат статус неприкосновенности. Приватизировать землю можно только при наличии кадастровых документов.
В 2018 г. президент Узбекистана подписал постановление о строительстве доступных жилых домов по обновленным типовым проектам в сельской местности.
Глава государства распорядился о предоставлении в период с 1 июля 2018 г. по 1 января 2020 г. ипотечных кредитов сроком на 20 лет молодым семьям, жителям ветхих жилых домов и другим категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий, для приобретения квартир в доступных многоквартирных домах в городах с первоначальным взносом в среднем в размере 15% и с 3-летним льготным периодом и процентной ставкой в размере 7% годовых в течение первых 5 лет и в размере ставки рефинансирования Центрального банка страны.
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