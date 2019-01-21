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В России поставщики просят власти запретить перепродавать продукты
09:12 21.01.2019 |
Крупнейшие российские производители продуктов питания попросили правительство России запретить торговым сетям перепродавать их со скидками небольшим торговым точкам. Об этом пишет газета "Коммерсант" в понедельник.
Производители для решения этого вопроса просят о встрече вице-премьера Дмитрия Козака. В конце декабря прошлого года они направили на его имя соответствующее письмо, которое подписали руководители "Русбренда", "Руспродсоюза", Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций поставщиков.
Отмечается, что недовольство поставщиков продуктов вызвано тем, что ритейлеры, получая скидки от производителей в размере 30-50% от цены поставки, впоследствии перепродают еду оптом и мелким оптом небольшим магазинам. Этим, считают авторы письма, сети захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают свою долю на рынке в обход ограничения в 25% для каждого муниципалитета. "Ъ" пишет, что в результате производители лишаются возможности донести скидки до конечного потребителя.
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