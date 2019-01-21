Настя Рыбка попросила прощения у Дерипаски. Суд по аресту ее и Лесли отложен

Суд в Москве не принял решения по мере пресечения для "секс-тренера" Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) и Александра Кириллова (Алекса Лесли) по делу о вовлечении в проституцию, отложив заседание на 72 часа.

Именно Вашукевич и Кириллов дали старт расследованию Алексея Навального о путешествиях на яхте бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько.

По мнению Вашукевич, заявление на нее написала ее подруга и другая участница "гарема" Саша Травка. Об этом Вашукевич сказала журналистам перед заседанием суда.

По словам девушки, она сожалеет, что ее действия скомпрометировали Дерипаску и не собирается передавать какую-либо информацию о нем. Она также признает свою вину в том, что ее историей воспользовались некие враги бизнесмена.

"Олег Владимирович, я прошу прощения. Я - это орудие, люди воспользовались мной. Я не буду никаким образом больше компрометировать Дерипаску", - цитирует Рыбку РИА Новости.

Как передает из зала суда корреспондент Русской службы Би-би-си Наталия Зотова, Алекс Лесли в суде заявил, что Алексей Навальный очень хочет кровавой расправы над своими героями.

"Конец истории для него - это наша смерть, потому что тогда начнется революция в России", - сказал Лесли.

Кроме того, в фабрикации дела в Таиланде Лесли обвинил США: "Судя по тому что нам удалось собрать за год, это американцы и Навальный".

Вашукевич, Кириллова, а также Андрея Жежко и Марию Жеркову в четверг, 17 января, задержали в аэропорту Шереметьево сразу по прилету из Таиланда, откуда их депортировали после вынесения приговора по делу о проведении там нелегального секс-тренинга.

Ночью в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в штатском пытаются усадить сопротивляющуюся Вашукевич в кресло-каталку в аэропорту.

Адвокат девушки Дмитрий Зацаринский назвал незаконным ее задержание в транзитной зоне.

Рыбка должна была пересесть на самолет в Минск, не переходя российскую границу, но в итоге оказалась на территории России. "Она насильно перемещена из транзитной зоны на территорию РФ, ее взяли и затащили, что подтверждается видео и показаниями свидетелей", - заявил адвокат, добавив, что видит в этом превышение должностных полномочий.

Утром 18 января у родственников задержанных прошли обыски.

15 января суд в Паттайе приговорил Кириллова, Вашукевич и еще шесть человек к условным срокам по делу о нелегальном секс-тренинге в стране. Все обвиняемые признали вину, после чего их приговорили к реальному заключению, которое равно уже отбытому сроку (9 месяцев).

После ареста гражданка Беларуси Вашукевич попросила политического убежища в США, заявив, что в России хотят "чтобы она сгнила в тайских тюрьмах". В обмен на помощь она обещала рассказать американской прессе о связях российских граждан "со всей этой шумихой с выборами в США".

Кто такие Лесли и Рыбка?

Алекс Лесли (Александр Кириллов), называющий себя "секс-тренером", известен как автор многочисленных книг о соблазнении и организатор тренингов по сексуальному раскрепощению. Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) - одна из его "учениц".

Широкую известность они приобрели после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о возможном отдыхе бывшего вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски с девушками на яхте у берегов Норвегии.

В основу расследования легли публикации Насти Рыбки в "Инстаграме" (в частности, аудиозаписи и фотографии, на которых был запечатлен человек, похожий на Дерипаску), а также отрывки из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера".

Расследование ФБК вышло 8 февраля, а уже 10-го Дерипаска подал на Вашукевич и Кириллова в суд, обвинив их в сборе и распространении информации о его частной жизни без его согласия.

При этом книга Рыбки вышла еще в 2016 году, и с того же момента в открытом доступе находились фото и видео, сделанные девушкой. В своей книге Вашукевич утверждала, что тщательно фиксировала свою жизнь на яхте не ради шантажа или разоблачения, а исключительно для отчетности перед наставником.

Алекс Лесли - любитель мистификаций и громких заявлений. В 2016 году он изобразил собственную смерть, а несколько месяцев спустя "воскрес" и выдвинул свою кандидатру в президенты России.

Вскоре после публикации расследования Навального о Дерипаске и вице-премьере Приходько Настя Рыбка записала видео, где серьезно заявила, что на самом деле это было групповое изнасилование. На следующий день Лесли в комментарии Би-би-си объяснил, что это шутка, и удивился, что СМИ всерьёз написали об этом новости.

Уже после ареста Рыбки и Лесли в Таиланде, в июле 2018 года, Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Также на основании обращения Дерипаски суд внес страницу с расследованием Навального в список сайтов с запрещенной информацией.

При этом на самого оппозиционера Дерипаска в суд не подал, хотя называл расследование ФБК "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации".

Как заявили адвокаты Кириллова, в Таиланде он проходил обследование в тюремной больнице. По их словам, ему поставили два диагноза: мерцательную аритмию и тромбоз глубоких вен.