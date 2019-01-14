Президент Армении назначил премьером Никола Пашиняна

Президент Армении Армен Саркисян назначил премьер-министром страны Никола Пашиняна в первый день работы нового парламента. Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, указ о назначении подписан в понедельник, 14 января, на основании части 1 статьи 149 конституции Армении, в соответствии с которой глава правительства не избирается парламентом, а назначается президентом сразу после начала срока полномочий новоизбранного Национального Собрания.

Кандидатуру Пашиняна представила фракция "Мой шаг", получившая в новом армянском парламенте 88 мандатов и ставшая его крупнейшей фракцией. Первое заседание Национального собрания Армении 7-го созыва началось в тот же день, 14 января.

Новое правительство Армении должно быть сформировано в течение 15 дней.

Альянс "Мой шаг" лидера протестного движения и и.о. премьера Никола Пашиняна выиграл внеочередные парламентские выборы, которые прошли 9 декабря. Чтобы добиться роспуска старого парламента и провести досрочные выборы, премьер-министр Пашинян подал в отставку, после чего парламент дважды не избрал премьера и, в соответствии с конституцией, был распущен. Избирательная кампания продолжалась 12 дней.