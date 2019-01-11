Союзный спектакль. Чем окончится очередная попытка Лукашенко уйти от Москвы

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Союзный спектакль. Чем окончится очередная попытка Лукашенко уйти от Москвы

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь объявил о планах налаживать сотрудничество с Западом. За последние 25 лет, которые белорусский президент находится у власти, этот спектакль разыгрывался уже множество раз, всегда с одной целью - получить от России финансовую поддержку.

Союза опять не будет

Если просто посмотреть на ленту новостей, приходящих из Беларуси, то создается впечатление, что Александр Лукашенко стал поклонником Генри Киссинджера. Стоило уйти угару новогодне-рождественских праздников, и на первом же совещании со своим правительством 10 января белорусский президент заговорил на очень непривычном для себя языке - и вновь вспомнил о необходимости налаживать отношения с Западом..

И начал с того, что заявил: дескать, сегодня слишком много идет разговоров об объединении Беларуси и России, а также об автокефалии белорусской церкви в связи с событиями в Украине: "Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе".

По его словам, речи об объединении двух государств быть не может и в повестке дня отношений с РФ такого вопроса нет. При этом Александр Лукашенко заявил, что в свое время именно Россия отказалась реализовывать договоренности в рамках Союзного государства. Теперь же, сказал он, надо смотреть, что можно, согласно договору, решить и на что можно пойти. По словам Лукашенко, если в отношениях Беларуси и России не будет равноправия, то не будет и союза: "По многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет".

Вообще, не договорившись с президентом России Владимиром Путиным в конце декабря о желаемой материальной поддержке, новый год Лукашенко начал с довольно резких заявлений в адрес Москвы. По его словам, Россия может потерять "единственного союзника на западном направлении".

Так "батька" отозвался о возможных последствиях разногласий, возникших между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, который грозит потерями для бюджета республики. "Не надо считать, что это катастрофа. Если изберет руководство России такой путь движения, это их выбор. Мы же их заставить не можем", - сказал Лукашенко. После чего призвал искать альтернативные источники доходов для бюджета.

Как и во время всех предыдущих подобных постановок, Лукашенко сразу заговорил об улучшении отношений с Западом. Прежде всего экономических. Все на том же совещании глава Беларуси напомнил, что в 2019 г. должна завершиться модернизация двух нефтеперерабатывающих заводов, после чего Минск сможет закупать нефть не только у России, но и у других стран. По мнению Лукашенко, Беларусь должна диверсифицировать поставщиков нефти - и завозить ее через порты Литвы и Латвии.

Также Лукашенко поручил своему правительству компенсировать издержки по любым направлениям сотрудничества с Россией.

"Мы нести потери к уровню прошлого года не можем. Поэтому все потери должны быть компенсированы по тем или иным направлениям сотрудничества с Российской Федерацией", - сказал он.

Российский МИД сделал вид, что не заметил выпадов главы Беларуси в сторону Москвы. Однако Лукашенко продолжил мелкие провокации. А именно: выступил частично на белорусском языке на церемонии вручения премии "За духовное возрождение". По-белорусски он заговорил в четвертый или пятый раз за свою карьеру президента.

Учитывая, что белорусского языка Лукашенко не знает, ему пришлось читать по бумажке, с видимым трудом. Но публика оценила - российские СМИ вновь хором заговорили о том, что Лукашенко проводит "ползучую белорусизацию", и о "белорусских бандеровцах".

Поссорились из-за денег

Все это напомнило, как белорусский лидер перед одной из встреч с Путиным в декабре отказался называть Россию братским государством, так как отношения двух стран стали восприниматься по-другому. В ответ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что налоговый маневр - внутреннее дело России.

Речь идет о перераспределении доходов от экспорта нефти внутри России. В 2019-2024 гг. вывозная пошлина на нефть в РФ, которую не уплачивает Беларусь при импорте углеводородного сырья, снизится с 30 до 0%. Одновременно с этим будет повышаться налог на добычу полезных ископаемых, что приведет к увеличению входящей стоимости нефти для Беларуси до фактически мирового уровня. С 2019 г. российский бюджет компенсирует своим НПЗ рост цен на сырье с помощью так называемого отрицательного акциза. Минск себе этого позволить не может, и поэтому хотел получить компенсацию от России.

Беларусь настаивает на компенсации, так как из-за налогового маневра Минск будет покупать нефть у России по завышенной цене, что обернется потерями в $10 млрд в последующие шесть лет. Спор этот длится, в разных формах, с августа 2018-го. Лукашенко и Путин несколько раз проводили переговоры, темами которых были дальнейшая интеграция России и Беларуси.

Но предновогодние переговоры руководства двух стран успехом не увенчались. Кремль возжелал более глубокой интеграции, а по сути - включения Беларуси в состав России. Это фактически предусматривалось договором о создании Союзного государства, который сам же Лукашенко подписал в декабре 1999 г. - но и не думал выполнять.

Теперь Россия увязывает вопрос компенсации за налоговый маневр с приватизацией белорусских НПЗ в пользу российских компаний. Мол, компенсацию выплачивать будем, но только своим заводам. На Рождество в соцсетях появились сообщения, что Россия готова купить белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Мозыре и Новополоцке, чтобы иметь возможность компенсировать им последствия налогового маневра.

За минувшие несколько недель Лукашенко несколько раз заявлял о том, что если РФ прекратит экономическую поддержку белорусского режима, то ничего страшного не случится. Однако британский журнал The Economist, проведя собственный анализ, пришел к выводу, что социально-экономическая модель Лукашенко до сих пор опирается на российские энергетические субсидии в виде газа и нефти по ценам ниже мировых. Взамен Лукашенко клялся в верности России и вступал с ней в военно-экономические альянсы. И все же Союзное государство России и Беларуси существует в основном на бумаге.

По мнению The Economist, "потеряв Украину, Россия теперь хочет более глубоко интегрировать Беларусь, ссылаясь на те дремлющие соглашения 1990-х. Также фактор Беларуси может дать шанс Путину сохранить власть после выборов 2024 г., уйдя от ограничений по числу сроков президентства". В итоге The Economist прогнозирует, что напряжение в белорусско-российских отношениях будет нарастать, намекая на начало нового раунда позиционных игр двух президентов.

Кто кого запугает

"Спектакли в духе "мы уйдем на Запад, если не дадите денег" Лукашенко разыгрывает перед Кремлем каждые два-три года. И до недавних пор это всегда срабатывало - он получал желаемое. Но теперь все меняется: Россия впервые выставила жесткое условие глубокой интеграции двух стран, - сказал в комментарии для "ДС" белорусский политолог Виктор Демидов. - А после того, как в декабре президенты не договорились, МИД РФ начал кампанию игнорирования Александра Григорьевича, его мнений и публичных высказываний. Эта кампания может означать жесткую позицию Москвы по смене власти в Беларуси. Страна уже твердо рассматривается в контексте стратегических интересов России вне зависимости от того, что об этом думает ее нынешний руководитель и какую он занимает позицию. Лукашенко послан сигнал, что в Москве он воспринимается как губернатор или как полпред Белорусского федерального округа, который может быть столь же легко отправлен в отставку или перемещен на другую должность, как это происходит в парадигме обычных внутриполитических ротаций в РФ".

Но Лукашенко есть чем ответить Путину. Например, демонстративным улучшением отношений с Вашингтоном. 10 января Беларусь сняла давнее ограничение на количество дипломатов США, которым разрешено работать в стране. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей лично проинформировал об этом главного дипломата Госдепартамента США по Европе Весса Митчелла. "Это большой шаг. Это начало оттепели", - ответил представитель США.

С 2008 г. в Беларуси нет посла США. Обострение отношений произошло после того, как в 2007-2008 гг. США ввели санкции в отношении белорусских властей из-за политичеких репрессий. В ответ Минск отозвал посла в США и сократил дипломатическое присутствие в этой стране. Число сотрудников посольства США в Минске было сокращено по настоянию белорусской стороны, а руководство посольств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

И вот в последние дни между руководством МИД Беларуси и Госдепа США неожиданно начались активные контакты. По словам дипломатов, стороны обсуждают "различные аспекты белорусско-американских отношений". Судя по всему, уже в ближайшие месяцы в Минск вернется посол США, а в Вашингтон - посол Беларуси. Ясно, что у Москвы большой радости это не вызовет.

Впрочем, стратегически ничего пока не меняется. В обновленном рейтинге The Economist "Индекс демократии 2018" Беларусь по-прежнему остается страной с авторитарным типом правления. Среди 167 стран мира она занимает 137-е место между африканскими странами Гвинея и Того.

"Беларусь, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан остаются диктатурами, большинство лидеров которых сохраняют свои места в течение десятилетий. Мы ожидаем, что в ближайшие годы улучшение рейтингов этих стран будет незначительным или его не будет вовсе, поскольку не предвидится никаких вероятных возможностей для политической оппозиции завоевать власть", - говорится в отчете.

Из стран-соседей Беларуси наилучшие позиции у Литвы - 36-е место. Латвия - 38-я, Польша - 54-я, Украина - 84-я. Позиции ниже, чем у Беларуси, занимает только Россия - она 144-я.

В любом случае, очередная демонстрация Александром Лукашенко готовности общаться с Западом, чтобы избежать зависимости от России, - хорошая новость для Украины. Пусть даже "пуповина" отношений между Минском и Москвой разорвана не будет - но глава Беларуси не станет предпринимать никаких действий против взаимовыгодных отношений Минска и Киева. И российские военные базы вдоль северной границы Украины тоже не появятся. Пока.
 

ПО РУБРИКАМ

22:28 Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег

22:24 Нацбанк не планирует разрешать расчеты в долларах и евро внутри страны

22:10 Доллар 11 января слабо дешевеет к мировым валютам на данных по инфляции в США и комментариях ФРС

22:01 Депозитные ставки для физлиц на 11.01.19

16:43 В январе-ноябре страховщики увеличили сбор платежей по ОСАГО на 21,2% до 4,1 млрд гривен

16:34 НБУ будет штрафовать банки за рискованные валютные сделки

15:07 Цены на медь и золото в Европе 11 января выросли на фоне ослабления доллара

13:38 НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты до 30% или полностью ее отменить

13:25 Остатки средств на корсчетах банков на 11.01.19

13:21 Фондовые рынки АТР выросли 11 января, Topix завершил неделю максимальным скачком с сентября

12:27 Справочный курс гривни вырос на 10,84 коп. до 28,1668 грн

12:22 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,894 млрд грн

12:16 Курсы валют по карточным операциям на 11.01.19

11:56 SEC считает криптовалюты приоритетной задачей

11:47 Китай вводит правила для блокчейн-платформ

• дальше…

22:28 Нацбанк прогнозирует, что в этом году заробитчане пришлют в Украину больше денег

22:13 Объем платежей в иностранной валюте по государственному долгу Украины в 2019 году составит $9 млрд

22:07 Нефть дешевеет 11 января более чем на 2% на фоне волатильности фондовых рынков

15:07 Цены на медь и золото в Европе 11 января выросли на фоне ослабления доллара

14:47 Средняя цена сжиженного газа в сетях украинских АЗС опустилась до 12,85 грн

12:22 Банки Украины увеличили портфель ОВГЗ на 0,894 млрд грн

11:08 Срок на реформу: как изменится управление украинской ГТС в 2019 году

09:12 Инфляция по итогам 2018 превысила прогноз НБУ из-за роста тарифов и повышения зарплат

10.01 Big Mac index: гривня оказалась одной из самых недооцененных валют мира

10.01 Нефть дешевеет 10 января после восьмидневного ралли, Brent опустилась до $61,33 за баррель

• дальше…

16:29 Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

15:25 Китайский бизнесмен арестован в Польше по подозрению в шпионаже

12:37 Возглавляемая США коалиция заявила о начале выхода из Сирии

11:56 SEC считает криптовалюты приоритетной задачей

11:47 Китай вводит правила для блокчейн-платформ

09:01 Саудовская Аравия объявила новую цель развития ВИЭ до 2030 года: 58,7 ГВт

08:23 ОАГ не признает второй срок венесуэльского президента Мадуро

08:17 Инаугурация Мадуро на второй президентский срок до 2025 года подстегнула рост курса доллара на «черном» рынке

08:09 Прокуроры США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

07:57 Трамп допускает введение в США режима ЧП при отсутствии договоренности о финансировании стены

10.01 Кому улучшит жизнь платежная революция в Европе

10.01 Унижение в Анкаре: как конфликт США и Турции может повлиять на Украину

10.01 Глава МИД Турции предостерег США от давления по поводу покупки российских ЗРК С-400

10.01 Лукашенко поручил начать поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии

10.01 Лукашенко заявил об отсутствии в повестке дня вопроса об объединении Белоруссии и РФ

• дальше…

09:49 Скидки на киевские новостройки продлят до конца января

10.01 В Киеве построят мусороперерабатывающий завод до 2021 года

09.01 В декабре средняя цена 1 кв. м представленных к продаже домов в пригороде Киева составила 21136 грн

09.01 В декабре 2018 года средняя цена представленных к продаже домов в Киеве составила 26320 грн. за 1 кв. м

08.01 В декабре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,9% до до 34993 тыс. гривен/кв. м

08.01 В 2018 цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 2% до 24,5 тыс. гривен/кв. м

03.01 500 новых развязок и тысяча переходов: в Укравтодоре озвучили масштабные планы на 2019 год

02.01 70% сделок купли-продажи квартир в Киеве заключается на первичном рынке недвижимости, - «Украинская торговая гильдия»

02.01 Смертоносные подарки. Сколько нового вооружения получили ВСУ в 2018 году

28.12 В Украине запускают взвешивание авто на дорогах в движении

28.12 Минрегион вводит новые нормы для строительства дорог

28.12 Украинцы смогут получить компенсацию за некачественные коммунальные услуги - Зубко

27.12 В Украине планируют оборудовать все парковки электрозарядками

27.12 С 1 января в Киеве увеличится квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории

27.12 Поставкой э/э в Киеве с января будут заниматься 32 компании

• дальше…

13:50 Суд получил доказательства причастности Мартыненко к офшору, который получал откаты с «Энергоатома»

08:39 Вооружат ли украинских военных на Азове американскими «Гарпунами»

08:09 Прокуроры США проверяют украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

10.01 Унижение в Анкаре: как конфликт США и Турции может повлиять на Украину

10.01 Штабные заготовки Тимошенко. «Томос на хлеб не намажешь» и «Украденная победа»

10.01 Проверено в Емене. Почему россиянам стоит бояться будущего украинско-польского ЗРК

09.01 Народная программа Зеленского. Доллар 1:1, евро 1:1

09.01 Штабные заготовки Порошенко. Ющенко, Керченский прорыв-2 и конец Путина

09.01 Адвокаты экс-главы штаба Трампа случайно рассекретили подробности о его связях с Россией

08.01 Кто напишет предвыборную программу Зеленскому?

08.01 Вилкул стал фигурантом дела о присвоении Павелко 200 миллионов гривень госбанка

08.01 Трех поляков будут судить за поджог союза венгров в Ужгороде

08.01 Украина обратилась в ЕСПЧ по поводу захвата Россией 24 моряков

08.01 Вселенский патриарх Варфоломей вручил митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию Томос об автокефалии ПЦУ

04.01 Старт избирательной кампании: Когда Зеленский будет атаковать Тимошенко

• дальше…

22:51 Huawei запретила установку сторонних лаунчеров на смартфонах с EMUI 9

14:27 Новый Ford Explorer: заднеприводная платформа и вертикальный планшет

09:59 SanDisk показала флэшку объёмом 4 ТБ

09:30 Bosch заплатит $131 млн для урегулирования претензий в США по «дизельному скандалу»

09:18 Google не обязан гарантировать удаление ссылок из поисковой выдачи за пределами ЕС - суд ЕС

10.01 Кибершпионы научились обходиться без фишинга

10.01 IBM представила первый коммерческий квантовый компьютер

10.01 Представлен Redmi Note 7 - первый смартфон самостоятельного бренда Redmi и первая модель Xiaomi с 48-мегапиксельной камерой

10.01 Неубиваемый смартфон Blackview BV5500 с защитой IP69K и емким аккумулятором стоит $90

10.01 Intel работает с Facebook над созданием ИИ-чипа, который выйдет в этом году

10.01 СМИ: Ford и Volkswagen на пороге создания глобального альянса

09.01 Сворачиваемый телевизор LG поступит в продажу в этом году

09.01 Неизвестные похитили $1,1 млн в результате атаки на Ethereum Classic

09.01 Первый в мире гибкий смартфон оказался ужасным

09.01 Только пять центробанков продвинулись в создании национальной цифровой валюты

• дальше…

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно