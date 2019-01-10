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Лукашенко заявил об отсутствии в повестке дня вопроса об объединении Белоруссии и РФ
14:53 10.01.2019 |
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что в повестке дня нет вопроса об объединении Белоруссии и России, называет этот вопрос "притянутым за уши".
"Слишком много сегодня - я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян - идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал А.Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений в четверг.
Его слова приводит госагентство БелТА.
Президент подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может. "Мы с Президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - обратил внимание глава государства.
А.Лукашенко напомнил, что Белоруссия и Россия в свое время подписали договор о создании Союзного государства и развивали свои отношения, строго следуя этому документу.
"Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика и так далее. Россия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил президенту России, он сказал: "Да, так и было". Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы вместе можем без всякого давления пойти", - отметил президент.
Глава государства заявил, что союз Белоруссии и России может развиваться только на равноправной основе. "И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России. А потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза", - сказал А.Лукашенко.
"Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - Российской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет", - добавил он.
На этот шаг, полагает А.Лукашенко, не может пойти и сама Россия. По его словам, это подтвердил российский президент Владимир Путин. "Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - отметил А.Лукашенко.
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