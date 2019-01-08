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Затонувшее возле Турции судно раньше ходило под флагом РФ и шло из порта, которым вывозят уголь из ОРДЛО
09:41 08.01.2019 |
Грузовое судно VOLGO-BALT 214 под флагом Панамы, которое 7 января потерпело крушение и затонуло у берегов Турции, перевозило уголь из порта Азов (Российская Федерация) в порту Самсун (Турция).
Как сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ), этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.
По данным мониторинговых систем для судов VOLGO-BALT типа "река-море", аварии при таких погодных условиях являются предсказуемыми.
«Заметим, что до лета 2017 года судно ходило под российским флагом, сменив его на 2 месяца на флаг государства Сент-Китс и Невис, а в дальнейшем с августа 2017 года - на флаг Панамы», - отметили в Министерстве.
7 января, у северного побережья Турции произошла авария судна Volgo Balt 214, перевозившего уголь, погибли четверо украинцев.
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