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Молдова запрещает пластиковые пакеты
16:51 03.01.2019 |
С 1 января 2019 года в Молдове вступают в силу поправки к Закону о внутренней торговле, в соответствии с которыми в розничной торговле будет запрещено использование одноразовых полиэтиленовых пакетов.
Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.
В соответствии с законодательными изменениями, первыми из магазинов исчезнут так называемые толстостенные пакеты, толщина которых составляет более 50 микрон. С начала 2020 года из розничной торговли будут изъяты самые вредные, по мнению специалистов, пакеты толщиной 15 микрон.
В 2021 году в Молдове будет полностью запрещено использование любых видов пластиковых пакетов, за исключением пакетов, произведенных из экологически чистых материалов и используемых для упаковки товаров в заводских условиях. Планируется также поэтапный переход на бумажные пакеты.
В настоящее время, согласно статистическим данным Министерства экономики, на каждого жителя Молдовы в год приходится по 140 пластиковых пакетов.
Ежегодно в республике используются до 140 миллионов такой «упаковки».
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