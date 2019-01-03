Россия не выполнила условия для сохранения статуса РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что до 31 декабря 2018 года - установленного ранее крайнего срока - не получило доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Соблюдение этого срока было одним из двух условий, предъявленных исполнительным комитетом WADA для сохранения полноценного статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), подчеркнули во вторник, 1 января, в пресс-службе всемирного агентства.

Глава WADA "очень разочарован"

"Я очень разочарован, что извлечение данных из бывшей московской лаборатории не было завершено до даты, согласованной исполкомом WADA в сентябре 2018 года", - заявил глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди.

"Начиная с этого момента WADA неустанно сотрудничало с российскими властями, чтобы уложиться в установленный срок, что явно отвечало интересам чистого спорта. Теперь будет инициирован процесс, согласованный исполкомом WADA в сентябре", - предупредил Риди.

Что ждет РУСАДА

Дальнейшая процедура будет выглядеть следующим образом. До конца текущей недели отчет побывавшей в Москве делегации специалистов WADA во главе с независимым экспертом Хосе Антонио Паскуалем поступит на рассмотрение Комитета агентства по соответствию антидопинговому кодексу.

На заседании 14-15 января в Монреале доклад и сопроводительные документы будут проанализированы. Затем рекомендации комитета поступят исполкому агентства.

Если Комитет по соответствию рекомендует лишить РУСАДА членства, а исполнительный комитет WADA согласится с этим, единственным возможным шагом для российского агентства станет обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. После рассмотрения апелляции в CAS будет принято окончательное решение.

Уведомили Колобкова и Гануса

В пресс-службе WADA сообщили, что о начале соответствующей процедуры уведомили министра спорта России Павла Колобкова и генерального директора РУСАДА Юрия Гануса.

Ранее Ганус предупреждал президента РФ Владимира Путина, что если эксперты WADA не получат данные об антидопинговых пробах в требуемые сроки, то это повлечет за собой дисквалификацию всех российских спортсменов и невозможность проводить в стране международные состязания.

Восстановление членства РУСАДА

В сентябре 2018 года WADA восстановило членство РУСАДА после почти трехлетней дисквалификации, вызванной скандалом вокруг предполагаемой государственной программы применения допинга в России. РУСАДА, однако, должно выполнить ряд условий, одним из которых является доступ WADA к московской антидопинговой лаборатории к концу 2018 года, а также к ее информационной системе и допинг-пробам, опечатанным с 2015 года.

Эксперты WADA не смогли вывезти данные из Москвы

В декабре 2018 года эксперты WADA прибыли в московскую антидопинговую лабораторию, но не смогли извлечь и вывезти ее данные из России. Власти РФ заявили, что "оборудование для извлечения данных должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством". На предыдущих встречах российская сторона не поднимала этот вопрос, подчеркивалось в заявлении WADA.

Минспорта РФ 29 декабря 2018 года сообщило, что получило письмо главы WADA с предложением ряда вариантов копирования данных лаборатории. Все технические детали согласованы "со Следственным комитетом России", утверждали в министерстве. По словам российского министра спорта Павла Колобкова, обсуждалась дата следующего визита экспертов.