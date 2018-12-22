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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Допинговый скандал: РУСАДА снова на грани отстранения

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) снова находится на грани приостановки своих полномочий после того, как инспекционной группе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) было отказано в полном доступе к Московской антидопинговой лаборатории.

Решение восстановить РУСАДА в правах было принято в сентябре на заседании исполкома ВАДА на Сейшельских Островах после трехлетней приостановки полномочий, которая последовала за допинговым скандалом.

"Не смогла завершить свою миссию"

Доступ к пробам Московской антидопинговой лаборатории до конца 2018 года был условием восстановления РУСАДА.

"Группа экспертов получила доступ к лаборатории, с российскими властями был достигнут прогресс в отношении получения и экспорта данных за пределы России", - говорится в сообщении пресс-службы ВАДА.

"Однако группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством", - сказано в заявлении.

"Этот вопрос не поднимался во время первоначальной встречи 28 ноября в Москве, после которой ВАДА отправила свою группу экспертов в Москву для получения данных", - говорится в сообщении ВАДА.

Теперь отчет будет отправлен в независимый комитет, который соберется 14-15 января 2019 года и рассмотрит вопрос о соответствии РУСАДА предъявленным ей требованиям. После этого рекомендацию комитета рассмотрит исполком ВАДА.

"Сюрприз, сюрприз - и что, кого-то удивило, что руские меняют свою позицию, чтобы избежать ответственности? Будем надеяться, что ВАДА усвоила урок на этот раз и объявит, что они не соблюдают установленные правила", - заявил глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт.

Как восстанавливали РУСАДА

Ранее решение о восстановлении РУСАДА в правах вызвало критику в некоторых странах, на которую президента ВАДА Крейг Риди ответил словами о том, что восстановление было обусловлено строгими критериями.

В июне этого года Риди и генеральный директор организации Оливье Ниггли направили письмо на имя российского министра спорта России Павла Колобкова. По данным Би-би-си, в нем говорилось, что руководство российского спорта в достаточной степени признало связанные с допингом проблемы.

Для восстановления статуса РУСАДА Риди и Ниггли поставили Колобкову два условия: предоставление доступа к пробам, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с расследованием, а также признание справедливости доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о манипуляциях в российской антидопинговой системе.

В качестве компромисса в ВАДА предложили России письменно признать выводы комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, который занимался расследованием ситуации с допинг-пробами на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В нем говорилось, что некоторые сотрудники министерства спорта, не связанные "государственным заговором", участвовали в махинациях с пробами.

В случае согласия России на это условие ВАДА готова была считать, что признается и доклад Макларена, хотя в нем говорилось о системе подмены допинг-проб в России, которая контролировалась властями страны на высоком уровне.

По данным Би-би-си, 13 сентября Колобков направил в ВАДА ответное письмо, в котором согласился на предложенные условия. 14 сентября стало известно, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить Российское антидопинговое агентство в правах.

Как приостанавливали полномочия

Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015 года после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА, выявившего в России поддерживаемую на государственном уровне систему применения и сокрытия допинга. Это привело к недопуску всей российской сборной на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Частично были отстранены и спортсмены, которые должны были принять участия в Олимпийских играх - решения об этом принимали международные федерации по разным видам спорта.

В мае 2016 года независимую комиссию ВАДА, созданную для расследования применения допинга российскими спортсменами, возглавил канадский юрист Макларен. В июле того же года была опубликована первая часть доклада комиссии, в которой говорилось, что в России с 2011 по 2015 годы была создана целая система по сокрытию положительных допинг-проб российских спортсменов.

Во второй части доклада, представленной в декабре 2016 года, утверждалось, что в манипуляциях с допинг-пробами участвовали более тысячи российских спортсменов. Кроме того, в контексте манипуляций с допинг-пробами в докладе упоминался экс-министр спорта России Виталий Мутко.

Российские власти и спортивные функционеры называли выводы Макларена бездоказательными и призванными опорочить имидж российского спорта.

В ВАДА отмечали, что в докладе содержится недостаточно доказательств, поскольку московская антидопинговая лаборатория уничтожила многие образцы допинг-проб, а дополнительные запросы Макларена российским властям остались без ответа.

В 2017 году Международный олимпийский комитет принял решение об отстранении российской сборной от Зимней Олимпиады в Пхенчхане, которая прошли в феврале 2018 года.
 

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