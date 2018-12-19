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Путин запретил показывать на улицах курс валют
12:44 19.12.2018 |
Путин утвердил запрет на размещение на уличных табло информации о курсах валют.
Запрет вводится поправками в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые Госдума России приняла 5 декабря, а 18 декабря подписал Путин.
Центробанк объяснял необходимость принятия соответствующих поправок борьбой с незаконными точками обмена валюты. По мнению авторов законопроекта, с помощью уличных табло такие пункты завлекают людей, в то время как банки обычно размещают информацию о курсах внутри помещений.
Напомним, ранее в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
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