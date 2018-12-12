В Армении победил Пашинян. Есть ли теперь у него оппозиция?

Нина Ахметели / Би-би-си

Блок "Мой шаг" лидера армянской революции Никола Пашиняна набирает более 70% голосов по итогам досрочных парламентских выборов - таким результатом не могла похвастаться ни одна политическая сила постсоветской Армении.

Партия старой власти - РПА - вовсе не прошла в парламент. На улицах Еревана говорят о завершении революции, однако наблюдатели предупреждают, что страна может остаться без реальной оппозиции.

"Я пришла с большим энтузиазмом, пришла за революцию голосовать и голосовала за Никола Пашиняна, чтобы наконец за 20 лет изменения были для наших детей, внуков", - говорит жительница Еревана, пенсионерка Нинель Атабекян. - Выборы важны для Армении, чтобы утвердилась власть наконец, а то они сидят в парламенте и мешают, вот эта старая гвардия в 55 человек мешают новой жизни".

В том, что эти выборы проходили честно, она не сомневается. По ее словам, в этом их отличие от предыдущих.

"В прошлых выборах всем раздавали взятки, в нашем здании, говорили, 3-4 семьи не получили... А сегодня никто ничего не дает, волеизъявление народа", - говорит она.

Глава Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян в интервью Радио Азатутюн выразил уверенность, что выборы, прошедшие в воскресенье, были "свободными, честными и прозрачными". Позитивно оценили выборы в Армении и международные наблюдатели.

Без оппозиции?

"Революция была оформлена этими выборами, и можно считать ее в каком-то смысле завершенной. Фактически Пашинян уже должен стать лидером, который перестал воевать с прошлой властью", - говорит аналитик Самвел Мартиросян.

Республиканская партия - в прошлом правящая - не смогла преодолеть 5%-ный барьер, необходимый для прохождения в парламент. Помимо "Моего шага" в Национальное собрание попали партия крупного бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения" (8, 27% голосов) и партия "Просвещенная Армения" (6,37%), которая в альянсе с партией Пашиняна "Гражданский договор" участвовала в предыдущих парламентских выборах.

Формально в новом парламенте не менее трети мандатов будет у соперников партии Пашиняна, однако серьезной оппозицией это назвать нельзя, отмечают аналитики.

"В "Процветающей Армении" много представителей крупного бизнеса, и они избегают открытого противостояния, причем любым властям", - отмечает политолог и научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян.

"Процветающая Армения" - это скорее партия, которая лоббирует интересы определенных экономических кругов, - согласен Мартиросян. - А "Просвещенная Армения" (6,37% голосов) особых разногласий с Пашиняном не имеет. Будет имитация оппозиционной активности, но в целом ее стоит ждать скорее от внепарламентских сил".

Кандидат в депутаты от "Процветающей Армении" Арман Абовян, однако, с этим не согласен; по его словам, его партия занимает "правильную центристскую позицию". "Мы себя считаем силой, которая после выборов будет стараться сделать все, чтобы хорошее было хорошим, а если что-то плохое будет, то об этом молчать не собирается, - говорит он. - Те, кто говорит, что парламент будет без оппозиции, - это те люди, которые привыкли видеть оппозицию в жестком клинче с властями. Никто не собирается оппонировать, только чтобы оппонировать, и никто не собирается жать на кнопки, не вдаваясь в вопрос."

Партия "Просвещенная Армения", в свою очередь, обещает сформировать "идейную оппозицию" парламентскому большинству и называет себя единственной оппозицией в парламенте после этих выборов.

Республиканская партия заявляла о нарушениях в ходе голосования и обвиняла правительство Пашиняна в давлении на оппонентов и намерении "укрепить атмосферу страха" в стране накануне выборов.

После того как он пришел к власти, многим бывшим чиновникам и их родственникам были предъявлены обвинения. Сам Пашинян отрицает связь между уголовными делами и выборами.

Ожидания и надежды

По данным Центральной избирательной комиссии, на выборах проголосовало менее половины - 48,63% избирателей. Некоторые аналитики считают, что причина такой пассивности - низкое доверие к политическим партиям в Армении. Для сравнения - на выборах в апреле 2017 года проголосовали 60,86%.

По словам Мартиросяна, это может быть связано с тем, что многие находятся за границей на заработках, и отсутствием фактора административного ресурса. "Раньше людей по утрам автобусами привозили на участки"- говорит он.

Некоторые жители Еревана признаются, что, несмотря на то что они поддерживали мирную революцию и протестное движение весной этого года, их ожидания не оправдались.

"У простого человека ничего не изменилось. Мы хотели избавиться от предыдущих чиновников, но у этих опыта нет вообще", - жалуется один из владельцев небольшого бизнеса в Ереване, который предпочитает не называть своего имени.

Определенное разочарование революцией в Армении действительно есть, и это вызвано не столько обещаниями самого Пашиняна, сколько теми ожиданиями, которые были в предреволюционный период, считает политолог Грант Микаелян.

"Он не обещал, что доходы вырастут в два раза, но такие ожидания были у общества, - говорит он. - Люди считали, что Армения должна жить как Франция, зарплаты должны быть 3000 долларов, а если зарплаты 3000 долларов, то 2700 долларов съедает РПА. Соответственно, если ее убрать из власти, то эти 2700 они получат. РПА во власти нет, но из этих 2700 долларов они пока ничего не получили".

"Чем больше люди будут видеть, что радикального и принципиального улучшения уровня жизни нет, тем больше это разочарование будет нарастать", - добавляет Микаелян.

Но Нинель Атабекян, как и многие жители армянской столицы, считает, что у новой власти было очень мало времени для кардинальных преобразований.

"За 20 лет они [прежняя власть] такой хаос устроили, что за шесть месяцев невозможно исправить. Это надо понять. Кто недоволен? Те, что были у власти, те, что кормились кормушкой у власти. Простые люди довольны,"- уверена она.

В первых в истории страны досрочных парламентских выборах приняли участие два блока и девять партий. Прошли в парламент итоге только три - "Мой шаг" Пашиняна, "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения".

Весной этого года в Армении начались массовые протесты, в результате которых премьер-министр Серж Саргсян ушел в отставку. 8 мая на фоне протестов парламент утвердил в должности главы правительства оппозиционного лидера Никола Пашиняна.

Но в законодательном органе страны у Республиканской партии, бывшей правящей партии Армении, по-прежнему оставалась почти половина депутатов и самая крупная фракция.

В октябре Никол Пашинян объявил об уходе в отставку и роспуске парламента, чтобы провести досрочные выборы.