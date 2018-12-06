Лукашенко хочет газ по $70/тыс. куб. м - Путин напоминает: интеграция уже дала Минску $70 скидки

Президенты России и Белоруссии в ходе заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге обсудили вопросы ценообразования на газ. Белорусский лидер высказался за выравнивание ценовых условий с Россией и даже вспомнил про Великую отечественную войну. Однако оба собеседника согласились в том, что участники ЕАЭС продолжат движение к общему рынку газа, который надо построить к 2025 году.

А.Лукашенко обратил внимание на разные условия для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за 1 тыс. кубометров, а для российских - $70 (в соседней Смоленской области). На это В.Путин ответил, что если бы для Белоруссии была рыночная цена газа, она была бы под $200 за 1 тыс. куб. м, а не $130. Российский лидер предложил продолжить дискуссию о ценах на газ позже в закрытом режиме.

АРГУМЕНТЫ МИНСКА

"Сторонами достигнута договоренность о создании к 2025 году общих рынков нефти, нефтепродуктов, а также газа. Мы приняли с вами такое решение, и мы обязаны выполнять все в намеченные сроки и обеспечить работу союза в условиях стабильной справедливой топливно-сырьевой политики. В союзнических отношениях нет интересов поставщиков и потребителей энергоресурсов. Есть целостная система - Евразийский экономический союз. И под этим мы все подписались. Отсутствие согласия по принципам формирования основного - нефтегазового рынка не позволяет нашему союзу прогрессировать более быстрыми темпами", - сказал А.Лукашенко.

"Решение этого ключевого вопроса позволит нам приступить к освоению и других направлений. Я приведу один пример о равноправии и равенстве в нашем союзе. Действующий порядок ценообразования на поставляемый в Беларусь природный газ. Тариф, применяемый "Газпромом" (MOEX: GAZP) для белорусской стороны на транспортировку газа из ЯНАО до нашей границы, составляет почти $3 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В то время как внутрироссийский тариф - порядка $1 - в три раза меньше. В структуре цены на газ для Беларуси доля платы за транспортировку по территории России превышает 70% - в три раза выше, чем для субъектов РФ, и мне кажется, что и в Казахстане примерно такая же ситуация. С учетом этих обстоятельства в нашей стране газ на границе со Смоленской областью обходится почти в $130 за тысячу кубов, а установленная оптовая цена для потребителей той же Смоленской области - $70. Почти в два раза ниже. Простой вопрос - как конкурировать в этой ситуации?" - сказал белорусский лидер.

АРГУМЕНТЫ МОСКВЫ

В.Путин напомнил собеседнику: "У нас выработан план движения к 2025 году, когда мы должны согласовать единые рынки нефти, нефтепродуктов, газа. Что касается сегодняшней ситуации, то она заключается в том, что важен не тариф, а важна конечная цена газа, в которую включается этот тариф. Но обращаю внимание на то, что сегодня у Белоруссии $129 за тысячу кубов, в следующем году будет $127, а в ФРГ - $250. И это, безусловно, большое преимущество для наших союзников по ЕврАзЭС , хотя конечно, мы должны стремиться к полной унификации. Но для этого нужно время и другой уровень интеграции между нашими странами. Но это предмет разговоров, переговоров, мы к этому процессы готовы. И здесь вы правы, надо, конечно, об этом думать".

"Я просто обращаю внимание, что уже сегодня наши партнеры (по ЕАЭС - ИФ) уже имеют достаточные преимущества. В Белоруссии не должно быть $250. Но если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200. Вот в чем разница", - добавил президент РФ.

"Это неправильные у вас расчеты", - возразил А.Лукашенко. "Мы имеем худшие условия, чем Германия. Вроде воевали против Германии вместе, а наши люди, еще не умершие после войны, имеют такую ситуацию. Они $200 имеют, а мы $130, потому что туда еще три тысячи километров качать надо, поэтому и цена такая".

Впрочем, в одном А.Лукашенко согласился с В.Путиным: "Но ключевое слово - чтобы мы шли к этому (единому рынку газа - ИФ), а не остановились. Если будем идти, то и вопросов нет будет".