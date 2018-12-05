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Табло курсов валют уберут c российских улиц
14:45 05.12.2018 |
Госдума РФ утвердила в окончательном чтении проект закона, согласно которому информация о курсах иностранных валют к рублю, а также кросс-курсах валют будет размещаться только внутри офисов уполномоченных банков. Валютные табло на улицах запрещаются.
Российским банкам запретят показывать курсы обмена валют на уличных информационных табло, любых щитах, стендах, перетяжках, установленных вне помещений банков, отмечено в проекте указания Банка России, который вносит изменения в инструкцию ЦБ от 16 сентября 2010 г. № 136-И.
Инструкция № 136-И определяет порядок осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе с дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте. Речь идет об операциях для физических лиц.
ЦБ предложил дополнить инструкцию пунктом 2.5, который гласит: "Уполномоченный банк (филиал) при осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками не вправе размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение уполномоченного банка (филиала), или вне их".
Проект указания ЦБ упростит порядок установления или изменения курсов иностранных валют к рублю. ЦБ предоставит кредитным учреждениям право устанавливать и изменять обменные курсы валют к рублю в автоматическом режиме без издания отдельных приказов или распоряжений уполномоченного банка об установлении или изменении таких курсов.
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