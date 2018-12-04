В Казахстане регистрируют все смартфоны и планшеты

До 1 января 2019 года все жители и хозяйствующие субъекты Казахстана должны предоставить операторам сотовой связи IMEI-коды своих электронных устройств (смартфонов, планшетов, "умных" часов, модемов и так далее), связав их со своим ИИН (индивидуальный идентификационный номер) и БИН (бизнес-идентификационный номер). Это требование содержится в приказе министерства информации и коммуникации Казахстана. У тех, кто его не выполнит, просто отключат электронные устройства от обслуживания. О целях новой инициативы властей Казахстана и отношении к ней экспертов и рядовых граждан - DW.

Только ради безопасности казахстанцев

Понимая, что в Казахстане знание ИИН и БИН позволяет получить всю информацию о физическом или юридическом лице, включая адрес и наличие счетов в банках, представители властей постарались успокоить жителей страны. Отмечалось, что всю собранную информацию провайдеры связи передадут в созданный еще в 2004 году аппаратно-программный комплекс управления базой данных РК, а сама регистрация задумана исключительно для обеспечения безопасности казахстанцев.

"IMEI-код не позволяет идентифицировать владельца мобильного устройства. Более того, на рынке встречаются телефоны с одинаковыми IMEI-кодами. Единственным выходом из этой ситуации является привязка IMEI-кода устройства к ИИН владельца и номеру абонента. Когда телефон будет зарегистрирован таким образом, кражи мобильников станут бессмысленными", - заявил, объясняя необходимость нововведения, министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев. По его словам, соответствующее решение было принято еще в 2016 году в рамках борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Казахстанцы не спешат регистрировать свои смартфоны

Из общения DW с рядовыми казахстанцами выяснилось, что сама процедура обязательной регистрации устройств связи особо их не беспокоит, но проходить ее они не спешат. "Сделаю в конце года, пока не хочу. И таких, как я, среди моих друзей очень много", - уверен студент одного из алматинских вузов Ернар Караманов.

"Еще руки не дошли. К тому же мне придется регистрировать два мобильных телефона - свой и несовершеннолетней дочери. Надеюсь, что все пройдет быстро", - говорит кассир одного из магазинов Ирина Михайленко. "Я в эсэмэсках ничего не понимаю. Зашла в отделение связи и ушла, очередь там. Если что - внука попрошу", - поделилась с DW пожилая женщина на условиях анонимности.

Регистрация электронных устройств имеет определенный смысл

В отличие от рядовых граждан, все казахстанские эксперты, с которыми связалась DW, свои электронные устройства уже зарегистрировали. Другое дело, что в эффект от этой процедуры они почти не верят. По словам профессора Казахстанско-Немецкого университета, политолога Рустама Бурнашева ситуация с постановкой на учет электронных устройств очень похожа на обязательную регистрацию внутренних мигрантов, проводившуюся в начале 2017 года.

"Такие меры имеют смысл, скажем, для контроля над ввозимыми в Казахстан из-за рубежа смартфонами и выплаты соответствующих налогов. Но не с точки зрения борьбы с терроризмом и экстремизмом", - считает Бурнашев.

Не верит профессор и в возможность быстрого поиска полицией украденных телефонов по IMEI-кодам. "У полиции нет стимула вести такой поиск. У моей жены пару недель назад украли iPhone и как-то сумели отключить функцию find iPhone. По IMEI-коду теоретически можно найти за 10 минут. Но ищут до сих пор", - посетовал Бурнашев.

Что планируют казахстанские власти

Не видит механизмов для борьбы с экстремизмом и терроризмом при помощи регистрации электронных устройств и независимый политолог Ислам Кураев. Он напомнил, что регистрация номеров мобильных телефонов в 2014 году результата не дала.

"Что было на самом деле? Находили (те, кто хотел избежать регистрации. - Ред.) какого-то бедолагу и все номера оформляли на него. Вероятно, нас ждет нечто похожее. Не уверен, что террористы или экстремисты будут регистрировать свой телефон, а потом обсуждать по нему свои действия", - указал Ислам Кураев.

По его выражению, целью властей в данном случае является наблюдение за важными людьми и отслеживание общественных настроений. При этом Кураев, как и Бурнашев, сомневается в том, что полиция будет активно заниматься поиском прошедших регистрацию украденных телефонов.

Насколько успешной окажется регистрация?

Несколько иного мнения придерживается директор Института национальных исследований Казахстана Бурихан Нурмухамедов. По его словам, хотя регистрация электронных устройств не является панацеей в борьбе с экстремизмом и терроризмом, пользу она все же принесет.

"Учитывая мировой опыт, регистрация, безусловно, окажет положительное влияние на выявления угроз в этой сфере. Это же касается и краж. Если не придумают что-то новое те, кто ими занимается, по моему мнению, эффект будет значительным. Весь вопрос в том, насколько сам процесс регистрации окажется успешным", - заключил Нурмухамедов.