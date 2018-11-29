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Нокаут от женщины: Почему от выборов в Грузии больше всего пострадал Саакашвили
15:33 29.11.2018 |
Последние прямые выборы президента Грузии, кажется, завершились, не вызвав чрезмерного интереса у граждан страны. К революции призывает соотечественников только Михаил Саакашвили
По итогам подсчета 99,92% бюллетеней, почти независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую активно поддерживала партия власти "Грузинская мечта", набрала 59,54% голосов. А ее соперник Григол Вашадзе, из оппозиционного движения "Сила в единстве", набрал 40,46%.
Если коротко, то во время этих выборов достаточно странно повели себя обе стороны.
С одной стороны, партия Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта", которая контролирует парламент, правительство и большую часть местных органов власти в Грузии, в августе месяце приняла решение о том, что не будет бороться за президентский пост. |Чтобы никто вдруг не подумал о каком-то немного чрезмерном доминировании этой политсилы. Ну а если поборется, то разве "совсем немножечко", поддержав почти что независимого кандидата. Которым и стала Саломе Зурабишвили - на которую перед вторым туром и работала практически на полную мощность грузинская административная машина.
С другой стороны, и оппозиционная "Сила в единстве", похоже, не смогла по-настоящему заинтересовать граждан вторым туром президентских выборов - на участки пришла едва половина (56%) избирателей. И после такой сомнительной явки бывший президент Грузии Саакашвили, который поддерживает Вашадзе, вдруг призвал граждан Грузии выйти на акции протеста. С требованием назначить внеочередные парламентские, а не президентские, выборы.
"С завтрашнего дня, несмотря на то, какими будут результаты, мы переходим на массовое неповиновение. Я призываю грузинскую полицию, армию, дистанцироваться от уголовной мафиозной банды, я призываю вас взять спасение Грузии в свои руки", - заявил пламенный Саакашвили.
Впрочем, несмотря на то, что нарушения правящей партии сводились в подавляющем большинстве к случаям попыток подкупа избирателей, а должность президента, согласно новому грузинскому законодательству, имеет в основном декоративный характер, в новую грузинскую революцию верится как-то слабо. Потому и возмущение самого Саакашвили, кажется, базируется на том факте, что экс-президент имел планы на своего кума Вашадзе на посту президента. Где тот мог бы отменить судимости Саакашвили - и снова предоставить ему гражданство (эти полномочия у президента еще остались). В сложившейся ситуации, когда даже действующий руководитель "Сила в единстве" еще не призывает к акциям неповиновения - но это уже с готовностью делает Саакашвили, вся история выглядит как-то не очень логично.
Впрочем, результаты второго тура президентских выборов не слишком заметно повлияют как на политическую жизнь Грузии, так и на внешний курс страны. Тем более, что оба кандидата декларировали готовность идти "прозападным курсом" и дистанцироваться от России - но при том не исключали "возможности диалога".
Зато реальная битва между оппозицией и партией власти произойдет в 2020 году, во время выборов в парламент. И состоится это противостояние, скорее всего, в формате "Иванишвили против всех".
С одной стороны, до этого момента оппозиции желательно как-то держать "Грузинскую мечту" в напряжении, не давая слишком уж крепко захватить информационное пространство. Но, с другой стороны, призывы к революции в ситуации, когда никто не заинтересован в массовом протесте, тоже вряд ли сильно помогут оппозиционным партиям.
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